Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь - 2023 в Екатеринбурге и Свердловской области

Существенных осадков в праздничную ночь на Урале не ожидается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, кто планирует встретить Новый год - 2023 на площади под звуки салютов или на природе с друзьями, зажигая бенгальские огни, есть отличная новость.

По данным синоптиков, в главную ночь года в Екатеринбурге и Свердловской области не ожидается сильных заморозков. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

- Днем 31 декабря температура воздуха ночью будет от -5 до -10 градусов, в ночь с 31 декабря на 1 января температура будет от -10 до -15 градусов. Существенных осадков не ожидается, - сообщает Леонид Старков.

Также 31 декабря будет солнечно и без осадков. Максимальная скорость ветра в новогоднюю ночь достигнет 15 м/с.

По словам главного синоптика Свердловской области Глины Шепоренко, более подробно спрогнозировать погоду на Новый год - 2022-2023 можно будет не ранее чем за неделю до праздничной ночи.

Также по словам Леонида Старкова, с 20 декабря на Урале и в Екатеринбурге будет держаться морозная погода: ночью от -15 до -20 и от -10 до -15 днем.

После этого в Екатеринбург и уральскую столицу придет потепление.

- С 23 до 25 декабря наступит оттепель. В эти дни пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. На дорогах будет гололедица, - поясняет Леонид Старков.

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