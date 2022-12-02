Какие клубы посетить в Екатеринбурге в новогоднюю ночь в сезон 2022/2023

Новогодняя ночь в клубе запомнится надолго. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробная афиша мероприятий новогодних вечеринок – 2022/2023 в Екатеринбурге расскажет вам, куда сходить с друзьями и коллегами. Для вас список новогодних вечеринок в клубах Екатеринбурга в канун Нового года и в последующие праздничные каникулы.

НОВЫЙ ГОД В «ОГОНЬКЕ»

Встретить 2023 год можно и в баре. «ОГОНЕК» подготовил шоу-программу с ведущим, ди-джеем и кавер-группой, которая будет исполнять хиты вживую. Вечеринка начнется в 22:00 31 декабря, а закончится в 6:00 1 января.

Праздник можно отметить в баре или за столиками. Несмотря на то, что отдельного банкета не будет, гости могут заказывать блюда из основного меню «Огонька».

Место: Клуб «ОГОНЕК»

Адрес: ул. Энгельса, 56

Цена: Вход – 1000 рублей с человека

При бронировании места в баре депозит составляет 3500 рублей за человека. При бронировании столика депозит составит 5000 рублей за персону.

НОВЫЙ ГОД В «CHILI BAR-CLUB»

Вечеринка-банкет начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.

Гостей встретит ведущий, а кавер-группа «BULGAKOV BAND» обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление Президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф.

Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону: +7 (343) 379-57-77

Место: Бар «CHILI BAR-CLUB»

Адрес: ул. Малышева 53, 6 этаж

Цена: Вход – 1000 рублей с человека

Вечеринка в английском пабе «Rose Jane»

Особо праздничную программу приготовил английский паб «Rose Jane». В 2022 году бару исполнилось 18 лет. Поэтому паб решил совместить для своих клиентов празднование Нового года и День рождения заведения. Бар обещает много веселья и выпивки.

Вечеринку проведет постоянный ведущий паба Евгений Мичков. В празднование Нового года входит шоу-программа с розыгрышами, викториной и дискотекой.

Место: Английский паб «Rose Jane»

Адрес: пр. Ленина, 32/34

Цена: 6000 рублей (3000 – депозит, 3000 – программа). 1000 рублей – вход после 3:00 1 января

НЕОНОВЫЙ ГОД И ОПОХМЕЛ-PARTY

Компания «Баден-Баден» запустила в Реже новогодний тур «НеоНОВЫЙ ГОД». 31 декабря в термах начнется неоновая вечеринка. Гостей ждет лазерное шоу и сказочный театр. Вечером 1 января запланирована «Опохмел party» с развлекательной программой, выступлениями и мастер-класс по танцам 80-х и 90-х от первого мужского шоу-балета.

Место: Термы «Баден-Баден Реж»

Адрес: Свердловская область, г. Реж, Ленина, 118, телефон: +7 (343) 364-83-94

Цена: от 30 тысяч рублей на одного по спецпрограмме к Новому году

ГОЛЛИВУДСКИЙ КАРНАВАЛ

«Фабрика» создаст вечеринку, где главным селебрети станете вы сами. Гостей ждут красная ковровая дорожка, роскошная пирамида шампанского, светские беседы и ослепительные фотовспышки.

Для новогоднего банкета подготовлены уютные столики. Также в эту ночь для гостей будет показана отборная программа из главных хитов Вселенной от группы «МоКО» и лучших DJ Урала.

Начнется праздник в 22:00. Приветствуется наличие масок для участия гостей в полноценном новогоднем карнавале. Вместе гости клуба встретят полночь и будут участвовать в праздничной программе.

Место: Клуб «Фабрика»

Адрес: пер. Центральный рынок, 6

Цена: входной билет с маской – 1500 рублей, без маски – 1800 рублей

Столики от 12000 до 36000 в зависимости от числа гостей при рассадке

НОВЫЙ ГОД В КАРАОКЕ-БАРЕ «THE OPTIMIST»

Новый год в баре «THE OPTIMIST» будет отменной вечеринкой года. Ведущим стал Владимир Еремин, а музыкальное сопровождение организуют кавер-группа «MISHKA» и DJ PANTOGRAPH. А подарки для гостей привезет настоящий Дед Мороз.

Место: Караоке-бар «THE OPTIMIST»

Адрес: пр. Ленина, 50Б, телефон: 8 (343) 361-59-59

Цена: входной билет до 2:00 – 2000 рублей, после 2:00 -1500 рублей

НОВЫЙ ГОД В ПАБЕ «BEN-HALL»

Ведущий Сергей Молочков, DJ Константин и кавер-группа «План Б» подарят новогоднее настроение гостям паба в ночь с 31 декабря по 1 января.

Вечеринка начнется в 23:00 и продлится до самого утра. Шеф-повар подготовил разнообразное меню, ознакомиться с ним можно заранее на сайте заведения. Также в эту ночь перед посетителями выступят артисты оригинального жанра.

Место: паб «Ben hall»

Адрес: ул. Народной воли, 65, телефон: 8 904 388 40 83

Цена: депозит 5 000 рублей и оплата программы 1 500 рублей

«ЗВЕЗДЫ ДИСКОТЕК 90-ЫХ»

Ежегодно команда Tele-club проводит фестиваль «Звезды дискотек 90-ых». В этом году в нем участвуют группы «HI-FI», «Русский размер», группа ех. Bad Boys Blue Kevin MCCoy.

Посетитель клуба услышат хиты 1990-ых, увидят световое и лазерное шоу. Также гостей ждет праздничный фейерверк и приятные подарки.

Место: клуб "Tele-club"

Адрес: ул. Карьерная, 16

Дата: 2 января

Цена: от 1300 рублей

«KAWAII CHRISTMAS PARTY»

Если вы любители костплей, то вас ждут на рождественской вечеринке в «Свобода Концерт Холл». На первой в новом году аниме-вечеринке будут конкурсы, косплей, ярмарка тематических товаров, cover dance. Среди гостей проведут конкурс лучших новогодних костюмов.

Место: Концерт Холл "Свобода"

Адрес: ул. Черкасская 12

Дата: 6 января в 14:00

Цена: от 300 рублей