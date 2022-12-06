Как и где отметить Новый год 31 декабря 2022 года в Екатеринбурге

новогодняя ночь может стать одной из самых запоминающихся в году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробная афиша мероприятий на новогоднюю ночь – 2022/2023 в Екатеринбурге пригодится тем, кто ищет, как встретить Новый год 2023 в Екатеринбурге. Мы подскажем вам, как и где лучше встретить Новый год.

ВЕЧЕРИНКИ В БАРАХ И ПАБАХ

Для тех, кто любит громкую музыки и безудержное веселие, наиболее интересно будет встретить 2023 год на танцполе. Большая часть баров и клубов проводит в эту ночь тематические вечеринки и карнавал.

Новый год в «Огоньке»

Встретить 2023 год можно и в баре. «Огонек» подготовил шоу-программу с ведущим, диджеем и кавер-группой, которая будет исполнять хиты вживую. Вечеринка начнется в 22:00 31 декабря, а закончится в 6:00 1 января.

Праздник можно отметить в баре или за столиками. Несмотря на то, что отдельного банкета не будет, гости могут заказывать блюда из основного меню «Огонька».

Место: Клуб «Огонек»

Адрес: ул. Энгельса, 56

Цена: вход - 1 000 рублей с человека

При бронировании места в баре депозит составляет 3 500 рублей за человека. При бронировании столика депозит составит 5 000 рублей за персону.

Новый год в CHILI BAR-CLUB

Вечеринка-банкет начнется в 23:00. Посетить праздник могут только люди старше 18 лет.

Гостей встретит ведущий, а кавер-группа BULGAKOV BAND обеспечит всех качественной музыкой. В 12:00 тусовка посмотрит выступление президента на большом экране бара. Программу продолжат DJ-резиденты, а танцевать с гостями будут танцовщицы Go-Go. Всю ночь гостей будет фотографировать профессиональный фотограф.

Забронировать стол и узнать размер депозита вы можете по телефону +7 (343) 379-57-77

Место: Бар CHILI BAR-CLUB

Адрес: ул. Малышева, 53, 6 этаж

Цена: вход - 1 000 рублей с человека

Вечеринка в английском пабе «Rose Jane»

Особо праздничную программу приготовил английский паб Rose Jane. В 2022 году бару исполнилось 18 лет. Поэтому паб решил совместить для своих клиентов празднование Нового года и день рождения заведения. Бар обещает много веселья и выпивки.

Вечеринку проведет постоянный ведущий паба Евгений Мичков. В празднование Нового года входит шоу-программа с розыгрышами, викториной и дискотекой.

Место: Английский паб Rose Jane

Адрес: пр. Ленина, 32/34

Цена: 6 000 рублей (3 000 - депозит, 3 000 - программа). 1 000 рублей - вход после 3:00 1 января

Голливудский карнавал

«Фабрика» создаст вечеринку, где главным селебрети станете вы сами. Гостей ждут красная ковровая дорожка, роскошная пирамида шампанского, светские беседы и ослепительные фотовспышки.

Для новогоднего банкета подготовлены уютные столики. Также в эту ночь для гостей будет показана отборная программа из главных хитов Вселенной от группы «МоКО» и лучших DJ Урала.

Начнется праздник в 22:00. Приветствуется наличие масок для участия гостей в полноценном новогоднем карнавале. Вместе гости клуба встретят полночь и будут участвовать в праздничной программе.

Место: Клуб «Фабрика»

Адрес: пер. Центральный рынок, 6

Цена: входной билет с маской - 1 500 рублей, без маски - 1 800 рублей

Столики от 12 000 до 36 000 в зависимости от числа гостей при рассадке

Новый год в караоке-баре THE OPTIMIST

Новый год в баре THE OPTIMIST будет отменной вечеринкой года. Ведущим стал Владимир Еремин, а музыкальное сопровождение организуют кавер-группа MISHKA и DJ PANTOGRAPH. А подарки для гостей привезет настоящий Дед Мороз.

Место: Караоке-бар THE OPTIMIST

Адрес: пр. Ленина, 50б, телефон 8 (343) 361-59-59

Цена: входной билет до 2:00 - 2 000 рублей, после 2:00 - 1 500 рублей

Новый год в пабе BEN-HALL

Ведущий Сергей Молочков, DJ Константин и кавер-группа «План Б» подарят новогоднее настроение гостям паба в ночь с 31 декабря по 1 января.

Вечеринка начнется в 23:00 и продлится до самого утра. Шеф-повар подготовил разнообразное меню, ознакомиться с ним можно заранее на сайте заведения. Также в эту ночь перед посетителями выступят артисты оригинального жанра.

Место: паб Ben hall

Адрес: ул. Народной воли, 65, телефон 8 (904) 388-40-83

Цена: депозит - 5 000 рублей и оплата программы - 1 500 рублей

НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Для тех, кто любит шик и вкусные банкеты, подойдет празднование Нового года в торжественной обстановке ресторанов Екатеринбурга. Тем, чтобы выбрать себе достойный вариант, стоит озадачиться поиском заранее. Столики в ресторанах начинают бронировать с первой половины декабря.

Новогодняя ночь в «Крюшон»

Ресторан «Крюшон» предлагает отметить Новый год в торжественной обстановке. Для гостей заведения предлагается три варианта: предложение с программой, без программы и с детской программой.

В предложение с программой входит приветственный фуршет, новогодняя программа с ведущим и диджеем, меню на выбор (1200 г + торт), безлимитный алкоголь. В полночь гости будут загадывать желания с бенгальскими огнями. Для клиентов оформлена фотозона, на которой будет работать профессиональный фотограф. Стоит это 11 500 рублей. В предложение без программы входит та же фотозона, приветственный фуршет, меню на выбор, безлимитный алкоголь, а также речь президента и танцы до 4 часов утра. Для клиентов это стоит 6 500 рублей.

Для детей разработано специальное меню и Сandi-бар с шоколадным фонтаном. Их ждет детская программа с аниматорами и мастер-классы, а также дискотека до 3 часов ночи. Это стоит 4 500 рублей.

Также для гостей предлагается размещение в двух гостиницах на выбор.

Место: «Крюшон»

Адрес: ул. 8 Марта, 50

Цена: 11 500, 6 500, 4 500 рублей

Новогодняя ночь в «Планетарии»

Кафе здоровой пищи «Планетарий» приглашает отметить Новый год у себя. Гостей встретят ведущий с развлекательной компанией, празднично оформленный зал, торжественный ужин и музыкальное сопровождение.

Место: Кафе здоровой пищи «Планетарий»

Адрес: ул. Радищева, 55

Цена: 6 500 рублей с человека

Новогодняя ночь Мечты

Новогодний концерт с банкетом будет в ресторане «Мечты». Вести вечер будут ведущие Александр Морозов и Борис Гасанов. Перед гостями выступят акробатическое шоу «Веселый Роджер», кавер-группа «Фани Каплан» и певица Lualy. Посетителей ретсорана ждут поадрки, поздравления от Деда Мороза и различные сюрпризы.

Место: Ресторан «Мечты»

Адрес: пер. Базовый, 64

Цена: 13990 рублей за взрослого, 5500 за ребенка старше 7 и младше 16 лет, дети до 7 лет бесплатно

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД ЗА ГОРОДОМ

Провести новогоднюю ночь можно в пригороде. Для любителей природы работают базы отдыха и загородные клубы. Банкет, развлечения и проживание организация полностью берет на себя.

НеоНовый год и «ОПОХМЕЛ-PARTY»

Компания «Баден-Баден» запустила в Реже новогодний тур «НеоНОВЫЙ ГОД». 31 декабря в термах начнется неоновая вечеринка. Гостей ждет лазерное шоу и сказочный театр. Вечером 1 января запланирована «Опохмел party» с развлекательной программой, выступлениями и мастер-классом по танцам 80-х и 90-х от первого мужского шоу-балета.

Место: Термы «Баден-Баден Реж»

Адрес: Свердловская область, г. Реж, ул. Ленина, 118, телефон 8 (343) 364-83-94

Цена: от 30 тысяч рублей на одного по спецпрограмме к Новому году

Новый год в загородном клубе «Белая лошадь»

Забронировать место в загородном клубе можно было уже в начале сентября, сэкономив на размещении 10 %. Отмечать тут предлагают всей семьей. Опасаться конкурсов 18+ не стоит, для детей от 3 до 13 лет будет проведена отдельная детская программа.

31 декабря гостей ждут яркая шоу-программа, новогодний стол, дискотека. Для детей будут работать аниматоры. В полночь гости увидят фейерверк.

Минимально можно купить 4 билета. Дети до 3 лет проходят на праздник бесплатно.

Подробности по проживанию и праздничному банкету можно узнать по телефону +7 (912) 222 00 08.

Место: Загородный клуб «Белая лошадь»

Адрес: Свердловская область, Сысертский район, деревня Кадниково

Цена: для взрослых - от 14 000 рублей. Для детей - от 6 000 рублей

Отметить Новый год на турбазе в Верхней Пышме и пригороде Екатеринбурга

В 30 километров от Екатеринбурга находится комплекс «Солнечный остров». Его территория заняла 23 га на берегу речи Мостовая с собственным пирсом. Развлекательная программа рассчитана на три дня: с 31.12 по 2.01. Удобно ехать с семьей, так как для детей подготовлена отдельная увлекательная программа. Взрослые развлечения тоже запланированы, к примеру алкогольная игра «Двигай шот». Ведущий проведет с гостями базы все три дня.

Завтраки в формате «шведский стол» в ночь на 1 января запланирован новогодний банкет. 1 января предусмотрен поздний завтрак, катание на собачьих упряжках, творческие мастер-классы, развлекательная программа за праздничным ужином. В дни праздников гостям доступны и прокат лыж, коньков, бубликов, баня, сауна, беседки для шашлыков.

Место: Загородный комплекс «Солнечный остров»

Адрес: поселок Верхняя Сысерть, ул. Садовая, 2л. Телефон +7 (982) 604-74-44

Цена: номера категории «Стандарт» от 39 000 рублей

Отметить Новый год на турбазе на озере Таватуй

Новогодний банкет пройдет в стилистике одной из самых загадочных сказок детства - «Алиса в стране чудес». Гостей ждут новогодний банкет (питание и алкоголь включены в стоимость), насыщенная шоу-программа, фотосъемка с героями новогодней ночи от профессионального фотографа. Ночью банкет переходит в новогоднюю вечеринку с праздничным салютом. Для детей подготовлена программа от аниматора со сладкими подарками.

В дни праздников постояльцы отеля могут посещать бассейн, сауну, пользоваться зимним инвентарем, ледяной горкой, катком.

Место: Загородный отель «Солнечный берег»

Адрес: Свердловская область, Невьянский район, п. Таватуй, ул. Ясная, 1. Телефон: 8 (912) 045-88-35

Отметить Новый год на турбазе в Реже

Компания «Баден-Баден» запустила в Реже новогодний тур «НеоНОВЫЙ ГОД». 31 декабря в термах начнется неоновая вечеринка. Гостей ждет лазерное шоу и сказочный театр. Вечером 1 января запланирована «Опохмел party» с развлекательной программой, выступлениями и мастер-класс по танцам 80-х и 90-х от первого мужского шоу-балета.

Место: Термы «Баден-Баден Реж»

Адрес: Свердловская область, г. Реж, Ленина, 118. Телефон: +7 (343) 364-83-94

Цена: от 30 тысяч рублей на одного по спецпрограмме к Новому году

ПРОВЕСТИ НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В ПАРКЕ

Отметить встречу Нового 2023 года можно в парке Маяковского. Его территорию красочно оформляют в новогодней тематике с помощью ледовых скульптур и светодиодной подсветки. На Аллее Маяковского есть ледовый городок с новыми фигурами и подсветкой.

В самом парке в эту ночь будет работать каток, украшенный елью, большой лабиринт и горки для малышей. Для взрослых будут доступны высокие ледяные горки - 17 метров и 8 метров в высоту.

А согреться в новогоднюю ночь можно будет в павильонах, где торгуют горячими напитками и угощениями.

Адрес: ул. Мичурина, 230