Мужчине грозит пожизненный срок. Фото: соцсеть

36-летнему многодетному отцу Виталию Насртдинову, которого судят по обвинению в убийстве Полины Титовой и двух ее маленьких сыновей в Кирограде, прокуратура Свердловской области запросила максимально жесткое наказание – пожизненный срок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

- В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому пожизненный срок в колонии особого режима, - отмечено в официальном сообщении прокуратуры.

Полина впустила чужака в свой дом и поплатилась жизнью. Фото: соцсети

Как ранее писала «КП-Екатеринбург», в сентябре 2021 года отец троих детей Насртдинов, освободившийся из мест лишения свободы в 2017 году, пришел в гости к одинокой матери, воспитывающей двух малышей.

За месяц этого пара познакомилась на автомойке, где работал душегуб. Пара распивала спиртные напитки, а потом между Полиной и Виталием произошел конфликт. Далее гость избил и зарезал женщину, после чего самым жестоким образом расправился с ее сыновьями. Что отвести от себя подозрение, мужчина поджог квартиру.

Полина поссорилась с другом и он пошел на убийство. Фото: соцсети

- Из квартиры убитой обвиняемый похитил ее ювелирные украшения и смартфон, а затем при помощи зажигалки поджёг диван, в результате пожара уничтожено имущество пострадавших на сумму более 460 тысяч рублей, рассказывают в пресс-службе прокуратуры.

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