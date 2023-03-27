«Работает в сфере финансов»: дочь Александра Малинина раскрыла правду о богатом женихе

22-летня Устинья Малинина (на фото справа с отцом) выходит замуж за обеспеченного британца по имени Зак. Фото: соцсети

22-летняя наследница певца Александра Малинина рассказала о жизни с богатым женихом. Устинья Малинина сказала «Да!» британцу по имени Зак в конце февраля. Будущие супруги познакомилась в Лондоне, где Устинья живет и учится в Королевской академии музыки.

В своем instagram*, где у девушки почти 90 тысяч подписчиков, она никогда ранее не делилась подробностями личной жизни, но после известий о предстоящей свадьбе наследницу исполнителя русских романсов буквально завалили вопросами. Устинья не смогла долго держать все в секрете.

Устинья Малинина выбрала жениха удивительно похожего на отца. Фото: соцсети

- Мы знаем друг друга уже четыре года (почти пять лет) и долго встречались. Я знаю, что с ним хорошо, спокойно, комфортно и уютно! Мне не нужно менять себя, а ему себя. Мы вместе развиваемся, у нас общие цели и общие интересы. С ним я просто могу быть собой. Мне не нужно постоянно краситься, ходить на каблуках и крутить волосы, - признается будущая певица.

Устинья также рассказала, что Зак работает в финансовой сфере. Возлюбленную он нередко балует шикарными букетами цветов, походами в рестораны и дорогими украшениями. Сделав предложение руки и сердца, парень подарил ей кольцо дорогого бренда Graff стоимостью около трех миллионов рублей, а на 8 Марта новоиспеченный жених преподнес Устинье серьги того же бренда, которые стоят 1 625 000 рублей.

Зак (на фото слева) родом из Лондона. Фото: соцсети

Детали предстоящей свадьбы наследница Малинина предпочитает пока держать в секрете.

- Будет большая и пышная. Где и когда, пока секрет. Но все обязательно вам покажу и расскажу! - обещает поклонникам Устинья.

Зато о том, как было сделано предложение, Устинья поведала с удовольствием.

- Мы съездили в Париж. Предложение мне Зак сделал в ресторане. Все было очень красиво, достойно и романтично, - рассказала звездная наследница.

Устинья и Зак вместе уже четыре года. Фото: соцсети

В Лондоне возлюбленные нередко выбираются прогуляться по парку, посещают культурные места и любят ужинать в ресторанах. Зак поддерживает стремления Устиньи пойти по стопам отца и стать известной певицей.

Обеспеченного жениха выбрала себе и старшая дочь Александра Малинина. 37-летняя Кира Едвокимова помолвлена с американским бизнесменом.

*социальная сеть признана экстремистской на территории РФ.

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