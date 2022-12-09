Новогодние туры из Екатеринбурга в сезон 2022/2023

Праздничные выходные - приятный бонус в виде дополнительного маленького отпуска. А в отпуске всегда приятно отправиться в путешествие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно праздничные зимние выходные – это приятный бонус для взрослых людей в качестве законного небольшого отпуска. И многие этим успешно пользуются, планируя поездки на длинные выходные. Для таких любителей путешествий мы подготовили список идей по турам из Екатеринбурга в новогодние каникулы по России и за рубежом.

Новогодние туры из Екатеринбурга за границу

«КП-Екатеринбург» уже подробно рассказывала, в какие зарубежные страны можно улететь в новогодние туры из Екатеринбурга без пересадок.

В частности, организованные новогодние туры с вылетом напрямую из Екатеринбурга представлены в Армении, Белоруссии, Египте, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах и в Турции.

Еще вы готовы отдыхать в другой стране «дикарем», то из Кольцово также можно вылететь в Азербайджан (аэропорт Баку), Казахстан (добраться можно до аэропортов в Алматы, Астане и Таразе), Киргизия (аэропорты Бишкек, Ош), Израиль (аэропорт у Тель-Авив), Таджикистан (аэропорты у Худжанда, Душанбе, Куляб, Бохтар), Узбекистан (Ургенч, Ташкент, Самарканд, Навои, Наманган, Бухара).

Новогодние туры из Екатеринбурга в Москву

Что может быть круче встречи Нового года на главной площади страны, когда вы вживую слышите бой курантов на Спасской башне? Такая новогодняя ночь запомнится на всю жизнь. Неудивительно, что именно в зимние праздники большим спросом у туроператоров пользуются тематические программы для туристов в Москве.

Большой и подробный список туров мы уже публиковали. Преимущественно это сборные туры. Это когда туристы самостоятельно добираются до столицы страны, а там встречаются со своей группой, сформированной из туристов из разных российских городов.

Туры можно выбрать от 2 до 10 дней. Один из них более насыщены на экскурсии, другие подготовлены в свободном формате посещения. Есть те, где сделан акцент на посещении культурных мест, те, где группу целенаправленно будут водить по магазинам и те, где все события будут разворачиваться в парке развлечений.

Почти все из них предполагают, что в новогоднюю ночь группу будут вывозить на Красную площадь, где каждый сам отметить праздник. Есть и те туры, в которых предполагается, что гость столицы проведет новогоднюю ночь на праздничном банкете в одном из ресторанов города. В опубликованном ранее списке вы найдете подробные графики туров, цены и даты туров.

Новогодние волшебные туры из Екатеринбурга к сказочным героям

Особой любовью у туристов в зимние праздники пользуются тематические поездки по стране. Особенно поездки в гости к самым настоящим волшебникам.

Конечно, самое желанное путешествие – это поездка в гости к Дедушке Морозу в Великий Устюг. Есть сборный трехдневный тур «Каникулы в гостях у Деда Мороза в Великом Устюге». До города надо добраться самостоятельно, а дальше туристов разместят в общежитии и обеспечат питанием. Руководитель группы отвезет маленьких счастливчиков и их родителей на Вотчину. Там дети увидят дом Деда Мороза, встретятся и пообщаются с зимним волшебником и его помощниками. За дополнительную плату ребенка одарят сладким презентом и свидетельством о пребывании в Великом Устюге. Цена поездки новогоднего тура на одного начинается от 15 250 рублей.

Чудесным будет для ребенка и его родителей тур «Зимний экспресс из Екатеринбурга в Великий Устюг к Деду Морозу «Школа волшебства». Ехать в город дети будут в железнодорожном вагоне вместе со сказочными помощниками, которые устроят в дороге кукольный театр, караоке-вечеринку и будут развлекать малышей как только угодно. В Великом Устюге дети будут посещать сказочные уроки «Школы волшебства Деда Мороза». Каждому маленькому гостю будет предложена «Зачётная книжка» с перечнем объектов показа Вотчины и Великий Устюг. После посещения всех объектов дети получат сертификат о прохождении «Школы волшебства» Российского Деда Мороза с присвоением звания «Начинающий волшебник». Что уж и говорить, даже взрослые иногда хотели бы побывать в такой удивительной школе. Стоит билет на одного человека в новогодний тур из Екатеринбурга в Великий Устюг от 9 тысяч рублей.

Популярностью пользуется и тур «В гости к Снегурочке в Кострому». Поездка начинается со встречи туристической группы в Москве. В первый день дети и взрослые увидят Переславль-Залесский, Ярославль и Ростов. Второй день проведут в Тереме Снегурочки в Костроме. Два дня подряд ребят ждут интерактивные программы с Бабой Ягой, Берендеем, Котом Баюном и, конечно, Снегурочкой. Поездка в новогодний тур к Снегурочке обойдется в 8 тысяч рублей на одного человека.

Тур «Новый год в Русской Лапландии» проходит в Мурманске четыре дня. Он начинается ровно 31 декабря, и вся группа отмечает Новый год вместе за Полярным кругом в ресторане на выбор. Второй день свободен для туристов. На третий день они отправляются в «Снежную деревню» в Кировске. Снежная деревня» - это не просто строение из снега и льда, а настоящее произведение искусства, прекрасное место отдыха для взрослых и детей. Она напомнит детям сказку «Снежная королева» и историю смелой Герды и ее брата Кая. А на четвертый день путешественники отдохнут в хаски-парке «Ловозеро», где пообедают и прокатятся в собачьих упряжках. Стоит новогодний тур в Мурманск на одного человека от 26500 рублей.

Новогодние туры из Екатеринбурга по «Золотому кольцу»

Туры по «Золотому кольцу» пользуются популярностью круглый год. Но в зимние праздники туроператоры готовят особые поездки с флером волшебства. Новогодний тур «Снежный хоровод славных городов» в течение пяти дней покажет туристам 11 городов. Среди них Калязин, Мышкин, Углич, Мартыново, Сергеев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Сумароково, Владимир, Суздаль. Чтобы придать поездке особый колорит, туроператоры отвезут путешественников к Берендею, Бабе Яге, домовушке Вострухе и Снегурочке. Стоит поездка от 22 тысяч рублей.

Гастрономический тур «Посмотри, как вкусно, удивись, как весело, попробуй, как красиво» продолжается 4 дня. Гости тура побывают в Московской области, Ярославской области, Костромской области, Владимирской области. В частности, в городах Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Некрасовское, Кострома, Владимир, Суздаль. Туристы не только узнают больше о городах Золотого кольца, но и угостятся местными аутентичными блюдами и поучаствуют в русских традиционных обрядах. Стоимость тура начинается от 24800 рублей.

Новогодние туры из Екатеринбурга по Уралу

Также путешествовать можно, не уезжая от дома далеко. Можно выбрать тур по Большому Уралу, в который входит и Пермский край, и Башкирия, и Курганская область, и Челябинская область. По желанию можно выбрать свободное посещение региона без услуг туроператоров или же приобрести поездку в туре. Они предполагают экскурсии по знаковым местам региона и культурным объектам в выбранных городах.