Многие туристы предпочитают отмечать Новый год в других странах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новогодние традиции встречи нового года у разных людей отличаются. Первые предпочитают встретить праздник в семейном кругу в собственном доме, вторые – выехать на дачу, третьи облюбовали загородные базы отдыха, четвертые колесят по России, а пятые любят выехать за пределы страны. «КП-Екатеринбург» расскажет, в какие зарубежные страны можно улететь в новогодние туры из Екатеринбурга без пересадок.

Новогодние туры Екатеринбург - Армения

Прямые перелеты из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Армению организовали три авиаперевозчика. Это сильно упрощает поиск билетов на самолет, и вы можете выбрать подходящий вам рейс исходя из своих потребностей.

Воздушные судна со Среднего Урала приземляются в аэропорту близ Еревана. Туристы могут остановится, как в небольших гостиничных комплексах, так и в крупных отелях, цена на специальные праздничные туры туроператоры опубликуют ближе к концу 2022 года.

Армения - неплохой вариант для встречи Нового года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новогодние туры Екатеринбург - Белоруссия

Туристов из Екатеринбурга перевозит авиакомпания Belavia. Полеты в Беларусь организованы по понедельникам и пятницам. Добраться из Екатеринбурга можно до Минска. Уральцам предлагают новогодние туры на 6 или 9 ночей, так как провести в братском государстве можно все новогодние каникулы.

Остановиться можно не только в столице Беларуси, но и в Гомеле, Витебске, Гродно, Бресте – так в самих городах, так и в загородных санаториях и базах отдыха.

Стоимость туров в Минск обойдется в 100-120 тысяч рублей, в другие города страны – от 60 тысяч рублей.

Новогодние туры Екатеринбург - Египет

Встретить Новый год можно и под палящим солнцем. Египет также предлагает новогодние туры для туристов из Екатеринбурга.

Долететь уральцы могут сразу от Шарм Эль Шейха. Авиаперелеты в страну осуществляют три компании, рейсы есть во все дни недели кроме вторника.

Также из Екатеринбурга на зимние каникулы можно добраться до Хургады. Рейсы осуществляют пять перевозчиков. Самолеты курсируют между странами во все дни недели, кроме понедельника и четверга.

Новогодние туры на 9 ночей из Екатеринбурга в Египет обойдутся в среднем 100-140 тысяч рублей.

Новогодние туры Екатеринбург - Индия

Самолеты до Индии из Кольцово летят дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. Туристы могут напрямую из Екатеринбурга попасть на Гоа. Экзотический отдых подойдет и парам, и семьям с детьми, и всем тем, что устал от пасмурного зимнего уральского неба.

Цена новогодних туров из Екатеринбурга на Гоа начинается от 165 тысяч рублей за 6 ночей.

Новогодние туры Екатеринбург - ОАЭ

Отдохнуть в рождественские каникулы можно в Объединенных Арабских Эмиратах. Рейсы до Дубай ежедневны, их осуществляют два авиаперевозчика. Новогодние туры из Екатеринбурга до ОАЭ будут стоить от 100 тысяч рублей за 6 дней.

Новый год на пляжах Египта - настоящая экзотика Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние туры Екатеринбург - Турция

Отдохнуть в Турции в зимние каникулы можно в Стамбуле и Анталье – самолеты из Екатеринбурга летят туда напрямую, без остановок и пересадок. Отдых в Турции стал для многих россиян привычным и традиционным: проводить отпуск там интересно и не затратно как летом, так и зимой.

Новогодние туры из Екатеринбурга в Турцию стоят 90-100 тысяч рублей за 9 ночей.

Новогодние туры для тех, кто хочет поехать «дикарем»

Стоит отметить, что пока еще не все туроператоры опубликовали сведения о новогодних зарубежных турах. На этот случай мы подготовили для вас список стран, куда еще можно выехать из Екатеринбурга напрямую.

Среди них рейсы из Кольцово в: Азербайджан (аэропорт Баку), Казахстан (добраться можно до аэропортов в Алматы, Астане и Таразе), Киргизия (аэропорты Бишкек, Ош), Израиль (аэропорт у Тель-Авив), Таджикистан (аэропорты у Худжанда, Душанбе, Куляб, Бохтар), Узбекистан (Ургенч, Ташкент, Самарканд, Навои, Наманган, Бухара).

В этом случае вы можете самостоятельно подобрать интересный вам город и отель. Так будет даже любопытнее – вы сами построите свой маршрут и решите, что вам интереснее – активный или спокойный отдых, светские тусовки или отдых на природе.