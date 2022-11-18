Как отметить праздники в новогодних турах из Екатеринбурга в Москву в сезон 2022-2023

Встретить Новый год на главной площади страны весьма заманчиво. Вживую услышать, как бьют часы на Спасской башни, открывая шампанское на Красной площади – такая встреча праздника запомнится на всю жизнь. Туры на Новый год из Екатеринбурга в Москву представлены в нашем списке.

Туры на Новый год из Екатеринбурга в Москву 2022-2023

Стоит уточнить, что чаще всего специалисты в туристической индустрии готовят туры в Москве таким образом, что клиенты в начала самостоятельно добираются до столицы. Затем идет заселение и после этого начинается программа тура.

Тур «Встреча Нового 2023 года в Москве»

Даты тура: 25.12.2022 – 02.01.2023

Программа тура:

25 декабря туристов ждет пешеходная экскурсия по Красной площади и обзорная автобусная экскурсия по новогодней Москве. 26 декабря запланирована пешеходная экскурсия по Поклонной горе и экскурсия в музей-панораму Бородинская битва. 27 декабря – пешеходная экскурсия по центарльным улицам города и экскурсия по Третьяковской галереи. 28 декабря – экскурсия в музей-заповедник «Коломенское». 29 декабря – экскурсия по ВДНХ. 30 декабря – пешеходная экскурсия по территории Кремля. 31 декабря – посещение музея уникальных антикварных кукол и мастер-класс по созданию маски в стиле 19 века. 1 января – пешеходная экскурсия по Красной площади. 2 января – экскурсия по Поклонной горе и в музей-панораму Бородинская битва.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, экскурсии по программе и билеты в музеи. Количество дней клиент определяет сам. Двухдневная экскурсия на одного обойдется в одноместном номере в 7772 рубля, в двухместном – 5160 рублей. Семидневная экскурсия на одного выйдет в одноместном номере в 32 435 рублей, а в двухместном – в 22 385 рублей.

Тур на 5 дней «Новый год-2023 в Москве»

Дата тура: 29.12.2022 – 2.012023

Программа тура:

29 декабря туристы заселяются в номер и проводят свободное время в Москве, экскурсии не предусмотрены. 30 декабря гостей столицы ждет обзорная экскурсия по городу, а именно посещение Московского Кремля и прогулка по Красной площади. 31 декабря – посещение Третьяковской галереи. Экскурсия закончится в центре города, чтобы желающие могли отметить праздник на Красной площади в свое свободное время. 1 января свободный день, но не исключено, что по желанию можно организовать экскурсию в Сергеев Посад. 2 января – выезд из гостиницы и свободный день.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, экскурсии по программе и билеты в музеи. Цена зависит от гостиницы, которую выберет клиент для проживания. Минимальная цена составит 18660 рублей, максимальная – 40950 рублей.

Сборный тур «Встреча Нового 2023 года в Москве»

Дата тура: 28.12.2022 – 3.01.2023

Программа тура:

28 декабря – экскурсия на «Мосфильм». 29 декабря – экскурсия по Третьяковской галерее и пешеходная экскурсия по центральным улицам города. 30 декабря – пешеходная экскурсия по территории Кремля. 31 декабря – экскурсия в музей-заповедник «Коломенское». 1 января – вечерняя обзорная экскурсия по новогодней Москве. 2 января – экскурсия в музей «Москва Сити». 3 января – экскурсия в Храм Хориста Спасителя с подъемом на смотровую площадку.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, экскурсии по программе и билеты в музеи. Турист сам решает, когда начнет тур и когда его закончит. Тур возможен от 2 до 7 дней. Стоимость также зависит от выбранного отеля. В целом, минимальная цена может составлять за 2 дня 4870 рублей до 34830 рублей за семь дней на человека.

Тур «Новогодняя золотая Москва»

Дата тура: 30.12.2022 – 9.01.2023

Программа тура:

30 декабря - праздничная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва» и посещение кафедрального соборного храма Христа Спасителя. 31 декабря - новогодняя экскурсия "Первопрестольная столица" по Красной площади и экскурсионная прогулка по парку «Зарядье». 1 января – свободный день, при желании можно попросить дополнительную экскурсию. 2 января – поездки в музей-заповедник «Коломенское» и «Царицино». 3 января - автобусная экскурсия «Москва XXI века», посещение Москва-Сити. 4 января - автобусная экскурсия «Град Искусств» и посещение Третьяковской галереи. 5 января – экскурсия по ВДНХ и в парк «Россия – Моя История». 6 января - Предрождественская экскурсия «Великие и древние монастыри Москвы» и посещение Покровского ставропигиального женского монастыря. 7 января - праздничная обзорная экскурсия «Великолепная Москва» с посещением мемориала на Поклонной горе. 8 января – экскурсия на «Мосфильм». 9 января - автобусная экскурсия в музей-усадьбу «Кусково». 10 января – свободный день, возможны дополнительные экскурсии по желанию.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, экскурсии по программе, билеты в музеитранспорт, услуги гида. Турист сам решает, когда начнет тур и когда его закончит. Тур возможен от 2 до 7 дней. Стоимость также зависит от выбранного отеля. На одного стоимость тура составит от 6800 рублей до 26100 рублей. Фирма предоставляет новогодний ужин: 7500 рублей за персону, для детей от 6 до 14 – 4000, для детей младше 6 лет – бесплатно.

Тур «Новогодние праздники в Москве»

Дата тура: 2 дня в выбранные даты от 30.12.2022 до 3.01.2023

Программа тура:

Первый день - Новогодняя обзорная автобусная экскурсия «Сказки Москвы новогодней» с проездом на канатной дороге (во время экскурсии предусмотрено несколько выходов: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Смотровая площадка на Воробьевых горах), Проезд на Московской канатной дороге и прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити. Второй день – свободный день с возможностью выбрать дополнительные экскурсии.

Цена тура:

Турист сам решает, в какие даты он начнет тур. В стоимость включены проживание, завтрак, экскурсии по программе, билеты, проезд по канатной дороге. Цена тура начинается от 3740 рублей за человека и зависит от выбора гостиницы.

Тур «Новый год. Москва»

Дата тура: 31.12.2022 – 2.01.2023

Программа тура:

31 декабря – экскурсия на выбор (вечерняя обзорная экскурсия с канатной дорогой или новогодняя феерия вечерней Москвы). 1 января – поздний завтрак в отеле, свободный день. 2 января – завтрак в отеле, освобождение номеров и свободный день.

Цена тура:

В стоимость включено проживание, одна вечерняя экскурсия на выбор, завтраки. Стоимость зависит от выбранного отеля и начинается от 5740 рублей.

Тур «Новогодняя шкатулка столицы»

Дата тура: 29.12.2022 – 4.01.2023

Программа тура:

29 декабря - Обзорная автобусная экскурсия «Новогодняя феерия вечерней Москвы» с посещением Московской канатной дороги и смотровой площадки на Воробьевых горах. 30 декабря – экскурсия по ВДНХ и изучение интерактивного Макета Москвы. 31 декабря - Экскурсия «Легенды и тайны Никольской улицы» с посещением ГУМа, Бокал игристого в «Кафе Пушкинъ у фонтана» и праздничный ужин. 1 января – свободный день. 2 января - Экскурсия в Царицыно: Большой Дворец, парк Царицыно, Оперный дом. 3 января - Пешеходная экскурсия «Уютный уголок Замоскворечья», посещение Третьяковской галереи (входные билеты) и новогоднее представление в Цирке Никулина на Цветном бульваре. 4 января – освобождение номеров и свободный день.

Цена тура:

В стоимость включены проживание (6 ночей), завтраки, транспортное обслуживание, экскурсии и входные билеты по программе. Стоимость рассчитывают турагенты, цена на одного человека начинается от 29900 рублей.

Тур «Новогоднее приключение с Дедом Морозом»

Дата тура:

4 дня на выбор с 23 декабря по 2 января.

Программа тура:

Первый день – свободный день. Второй день - пешеходная экскурсия по Красной площади, ГУМу и Александровскому саду. Третий день - новогодняя автобусная обзорная экскурсия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Четвертый день – завтрак в отеле, освобождение номеров, свободный день.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, экскурсии. Цена завивисит от выбранного отеля и начинается от 8245 рублей за человека.

Тур «Отметим Новый год в Москве!»

Дата тура: 30.12.2022 – 2.01.2023

Программа тура:

30 декабря – свободный день. 31 декабря - - экскурсия на выбор (вечерняя обзорная экскурсия с канатной дорогой, «Новогодняя феерия вечерней Москвы» или «Новогоднее приключение с Дедом Морозом»), а также праздничный ужин в одном из выбранных ресторанов. 1 января – поздний завтрак в отеле. 2 января – свободный день.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки и одна экскурсия на выбор. Стоимость зависит от выбранного отеля и выбранного для праздничного ужина ресторана и начинается от 8245 рублей за человека.

Тур «Москва. Новый год»

Дата тура: 30.12.2022 – 2.01.2022

Программа тура:

30 декабря – размещение в отеле, свободный день. 31 декабря - экскурсия на выбор (вечерняя обзорная экскурсия с канатной дорогой, «Новогодняя феерия вечерней Москвы» или «Новогоднее приключение с Дедом Морозом»). 1 января – поздний завтрак в отеле. 2 января – свободный день.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки и одна экскурсия на выбор. Стоимость зависит от выбранного отеля и начинается от 7645 рублей за человека.

Тур «Новогодние каникулы в Москве» на 3 дня

Дата тура: три дня в выбранный промежуток времени от 1 января до 7 января включительно.

Программа тура:

Первый день – парк развлечений «Остров Мечты». Второй день - Обзорная автобусная экскурсия «Сказки Москвы новогодней» с посещением Московской канатной дороги и смотровой площадки на Воробьевых горах, прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити, смотровая площадка Москва Сити PANORAMA 360 «Новогодний полярный экспресс» с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченных количествах. Третий день - пешеходная экскурсия по Красной площади, ГУМу и Александровскому саду «Новогодние жемчужины Москвы», пешеходная экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, транспорт, экскурсии, входные билеты, проезд по Московской канатной дороге, Панорама 360 и «Остров мечты». Цена зависит от выбранного отеля и начинается от 19600 рублей за человека

Тур «Новый год на Острове Мечты»

30.12.2022 – 2.01.2023 или 31.12.2022 – 3.01.2023

Программа тура:

Первый день – свободный день. Второй день – посещение парка развлечений «Остров Мечты», прогулка по променаду, посещение аттракционов. Третий день – свободный день. Четвертый день – свободный день.

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, транспорт и входной билет «Все включено» в парк «Остров Мечты».

Тур «Новогодняя сказка в столице»

Дата тура: 31.12.2022 – 2.01.2023

Программа тура:

31 декабря - обзорная автобусная экскурсия «Сказки Москвы новогодней» с посещением Московской канатной дороги и смотровой площадки на Воробьевых горах, прогулка с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити, а также по желанию бронь на праздничный ужин. 1 января - пешеходная экскурсия по Красной площади, ГУМу и Александровскому саду «Жемчужины Москвы», вечерний круиз на яхте Флотилии «Рэдиссон». 2 января - Смотровая площадка Москва Сити PANORAMA 360 «Новогодний полярный экспресс» с дегустацией мороженого «Чистая линия» в неограниченных количествах.

Цена тура:

В стоимость включено проживание в отеле, завтраки, транспортное обслуживание, экскурсии, входные билеты по программе, проезд на Московской канатной дороге и «Панорама 360». Стоимость зависит от выбранного отеля и начинается от 19 030 рублей за человека.

Тур «Рождества крылатый дух в Москве 2023»

Дата тура: 3.01.2023 – 7.01.2023.

Программа тура:

3 января – экскурсия в храм Христа Спасителя с подъемом на смотровую площадку. 4 января – посещение Третьяковской галереи и пешеходная экскурсия по центральным улицам города. 5 января – экскурсия в музей-заповедник «Коломенское». 6 января – пешеходная экскурсия по территории Кремля и автобусная экскурсия по Москве. 7 января – пешеходная экскурсия на «Мосфильм».

Цена тура:

В стоимость включены проживание, завтраки, экскурсии по программе и билеты в музеи. Турист сам решает, когда начнет тур и когда его закончит. Тур возможен от 3 до 5 дней. Стоимость также зависит от выбранного отеля. В целом, минимальная цена может составлять за 3 дня 9504 рублей до 26842 рублей за пять дней на человека.

Тур «Новогодняя феерия в Москве»

Дата тура: 3.01.2023 – 7.01.2023

Программа тура:

3 января - обзорная автобусная экскурсия «Сказки Москвы новогодней с поездкой по канатной дороге», новогоднее представление в Цирке Никулина на Цветном бульваре. 4 января - пешеходная экскурсия по Красной площади, ГУМу и Александровскому саду «Новогодние жемчужины Москвы» и пешеходная экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного собора. 5 января - экскурсия по ВДНХ «Легенды и мифы», павильон «Макет Москвы», посещение Музея коньяка с дегустацией в Павильоне Армения. 6 января - пешеходная экскурсия «Уютный уголок Замоскворечья» и посещение Третьяковской галереи. 7 января – свободный день.

Цена тура:

В стоимость включено проживание в отеле (4 ночи), питание по программе (4 завтрака, дегустация коньяка), транспортное обслуживание, экскурсионное обслуживание и новогоднее цирковое представление, все входные билеты по программе и проезд на Московской канатной дороге. Стоимость зависит от выбранного отеля и начинается от 25 590 рублей за человека.