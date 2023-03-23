Если бы женщина выжила, то осталась бы инвалидом Фото: предоставлено Андреем Бурухиным

Страховая компания выявила нарушения в лечении 35-летней жительницы Нижнего Тагила Светланы Бурухиной, скончавшейся после операции по расширению желчного протока.

12 декабря 2022 года мать двоих сыновей пришла в Демидовскую больницу для проведения гастроскопической процедуры по расширению желчного протока. Сама операция проходила 15 числа, а сразу после нее Светлана стала жаловаться на невыносимую боль. Затем женщину доставили в ОДКБ № 1 Екатеринбурга, где она позже умерла.

- Свету повезли на лапаротомию (открытое хирургическое вмешательство. – Прим. ред.) лишь после утреннего обхода 16 декабря. Соседи по палате говорят, что она рыдала от боли. Но состояние продолжало ухудшаться. Поздним вечером 17 числа ее на автомобиле медицины катастроф доставили в ОКБ. Тогда в последний раз я увидел ее. Света была в тяжелом состоянии, вся в трубках, - рассказывал «КП-Екатеринбург» муж погибшей Андрей Бурухин.

Страховщики уже завершили проверку в Демидовской больнице и пришли к выводу, что если бы Светлана выжила, то осталась бы инвалидом.

«Выявлены дефекты, соответствующие коду 3.2.3, это «Невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение необходимых пациенту диагностических или лечебных мероприятий, оперативных вмешательств, приведшее к инвалидизации», - говорится в заключении (есть в распоряжении «КП». - Прим. ред.).

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».