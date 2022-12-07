Автором необычного украшения стала дизайнер Ольга Андрейчук из Петрозаводска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каролина Черных из Екатеринбурга к своим 14 годам уже стала рекордсменкой по количеству рекордов. Она в 10 лет прыгнула с парашютом, преодолела ультрамарафон в 227 километров и поднимает на своих волосах грузы, превышающие 50 килограммов. А в ноябре Каролина стала обладателем уникального достижения: на этот раз уралочке вручили самую высокую диадему в мире. Автором необычного украшения стала дизайнер Ольга Андрейчук из Петрозаводска. Корону продавали на благотворительном аукционе в Москве, куда Черных пригласили в качестве почетного гостя.

За диадему удалось выручить один миллион рублей. Полученные деньги передали инвалиду из Пензы, который всю жизнь мечтал стать проповедником и посетить священные места. А саму диадему подарили 14-летней девочке.

Корону продавали на благотворительном аукционе в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Высота этой диадемы составляет 24 сантиметра, она не является какой-то драгоценностью и состоит из стразов. Каролина получила такую награду как рекордсменка года. Для нас это стало полной неожиданностью, стать обладателем такой уникальной вещи – это фантастика, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама Каролины Елена.

При этом в семье решили, что не будут документировать это достижение девочки, то есть уралочка будет неофициальным владельцем самой высокой короны в мире.

За диадему удалось выручить один миллион рублей. Полученные деньги передали инвалиду из Пензы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Кстати, в течение года Каролина установила еще не один десяток рекордов: в прошлом году у нее было 187 сертификатов, подтверждающих ее уникальные достижения, в этом же году их число выросло до 211 штук. При этом каких-то трудностей с регистрацией международных рекордов из-за ситуации в мире пока не возникает, - с улыбкой добавляет мама девочки.

В году Каролина Черных помимо рекордов попробовала себя в журналистике и бьюти-сфере. Под ее авторством вышло уже несколько заметок в рубрике «Спорт. Мода. Достижения» в одном из журналов. Также девочка является дизайнером одежды для спортсменов и создателем собственной коллекции.

В семье решили, что не будут документировать это достижение девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Также у нас к спорту добавился и детский бизнес, надеемся, что к 15 годам Каролина уже станем миллионером, - не скрывают амбиций родители уникальной девочки.

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