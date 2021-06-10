Это вообще как? Екатеринбургская школьница установила мировой рекорд рекордов

Фото: предоставлено Еленой Черных

Уральская школьница поставила мировой рекорд по самому большому количеству рекордов. У 12-летней Каролины Черных из Екатеринбурга их уже 187 штук, в основном в силовом спорте. Часть из них мировые, часть – национальные. Все это за последние пять лет. Достижение уже зарегистрировали Международном Агентстве регистрации мировых и национальных рекордов Interrecord.

Сама Каролина называет себя мультиспортсменкой. Девушка то тягает тяжеленную гирю, то жмет штангу больше своего веса, то стоит на гвоздях или поднимает гирю волосами. Но у школьницы есть и другие рекорды, например, в 10 лет она стала самой юной девочкой, которая прыгнула с парашютом в тандеме с инструктором. Прыжок ей, кстати, подарили родители на день рождения.

- После прыжка на 2,5 тысячи метров, я хочу теперь взять 4 тысячи метров. А еще мечтаю покорить Эльбрус, - поделилась с «КП» Каролина.

Свои награды Каролина хранит на самом видном месте - в комнате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И спустя год девочка все-таки покорила Эльбрус. Вместе с папой Юрием Черных она забралась на гору высотой 5642 метра.

Спортивных увлечений у Каролины много, большая часть из них связана с иловыми видами спорта: ее папа - мастер спорта по гиревому спорту, по армлифтингу, МСМК по Русскому жиму и становой тяге; мама, а также шесть старших братьев и сестер тоже занимаются спортом. В восемь лет Каролина, выступая на соревнованиях по народному жиму Национальной ассоциации пауэрлифтинга, перевыполнила норматив КМС, в 11 дважды стала МСМК по Народной становой тяге и по Народному жиму НАП. Девочка пробовала себя в акробатике, настольном теннисе, несколько лет увлеченно занимается большим теннисом и даже имеет титул первой ракетки России среди детей.

- Первый рекорд Каролина поставила в 8,5 лет. Это был народный жим штанги половину собственного веса, - уточняет мама Каролины Елена Черных.

Силовым спортом Каролина занимается с самого детства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Каролина увлеклась гольфом. Несколько раз в неделю школьница проводит на поле. Но она уже имеет успехи в этом спорте. За четыре месяца юная екатеринбурженка выиграла несколько соревнований и по рейтингу(гандикапу) является лидером Свердловской области по гольфу среди девушек 2006-2008 годов.

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