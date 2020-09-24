«Несколько часов мы шли на ощупь, было страшно»: уральская рекордсменка покорила Эльбрус в двенадцать лет

В горах Каролина провела десять дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И в небе, и на суше, и в горах. Этой девочке из Екатеринбурга всего двенадцать лет, а у нее уже более 500 различных наград – большая часть в силовом спорте. За три года Каролина Черных стала мультиспортсменкой мирового масштаба. Сначала покорила небо, прыгнув в 10 лет с парашютом, а после уральская школьница начала мечтать об Эльбрусе. И вот недавно мечта девочки осуществилась.

Главный тренер и товарищ для Каролины Черных - это ее папа Юрий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«С КАРОЛИНОЙ ХОТЬ В РАЗВЕДКУ, ХОТЬ В ГОРЫ»

В гостях у семьи Черных мы были чуть больше года назад. Тогда комната Каролины ничем не отличалось от других девичьих: розовый плед на кровати, диван и миленький шкаф. О том, что девочка с самого детства предана спорту, напоминали несколько сертификатов о рекордах, которых уже 140,и наград на стене, а также медали. Сегодня комната Каролины – это настоящий Зал Славы: тут вам и рекорды по жиму лежа, и становой тяге, и стоянию на голове, и даже на гвоздях, и многие другие.

- У нас уже грамоты всю стену занимают. Они стали вместо обоев, - смеется мама девочки Елена Черных.

Последние рекорды Каролина поставила на Эльбрусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивных увлечений у Каролины много, большая часть из них связана с иловыми видами спорта: ее папа - мастер спорта по гиревому спорту, по армлифтингу, МСМК по Русскому жиму и становой тяге; мама, а также шесть старших братьев и сестер тоже занимаются спортом. В восемь лет Каролина, выступая на соревнованиях по народному жиму Национальной ассоциации пауэрлифтинга, перевыполнила норматив КМС, в 11 дважды стала МСМК по Народной становой тяге и по Народному жиму НАП. Девочка пробовала себя в акробатике, настольном теннисе, несколько лет увлеченно занимается большим теннисом и даже имеет титул первой ракетки России среди детей.

Последние рекорды Каролина поставила уже на Эльбрусе. В первый день мультиспортсменка выполнила 145 рывков гири на высоте 3056 метров, затем она повторила это же упражнение на высоте 3888 метров - 83 рывка за три минуты. И закончила жимом гири на высоте 4 700 метров, школьница подняла шестикилограммовый снаряд 53 раза за одну минуту. Ну и конечно же, наша героиня стала самой юной девочкой в России, которая смогла осилить подъем на самую высокую точку Европы и страны.

А вот и вершина Эльбруса - 5642 метра. Фото: предоставлено Еленой Черных.

Недавно Каролина вернулась из Кабардино-Балкариии, куда ездила вместе с папой Юрием. Весь путь ее сопровождал отец, и даже сам в горы пошел. Говорит, что хоть Эльбрус не под силу некоторым взрослым, но в дочери был уверен. Хотя были моменты, когда погода и акклиматизация пощекотали уральской семье нервы.

- Когда дочь сказала, что хочет идти в горы, не было сомнений, что она справится. Начали готовиться вместе. Ведь с Каролиной можно идти и в горы, и в разведку. Мы пошли полюбоваться высотами, поставить рекорды с гирей, а только потом покорять вершины, - рассказывает папа Юрий Черных. – В пути были сложности. Каролина ставила рекорды, а я все это время носил ее гирю в рюкзаке (смеется). Но там некогда было думать об усталости или акклиматизации, которая настигла нас в первые дни.

ГОТОВИЛИСЬ ЦЕЛЫЙ ГОД, А СОБРАЛИСЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Кстати, к поездке в горы семья Черных готовились целый год. В первую очередь, Каролина вместе с папой включили в свои тренировки: бег, нагрузку на спину и ноги, подъемы. Пока было лето, занимались на улице, затем переместились в зал. И каждый день у юной свердловчанки начинался с разминки на беговой дорожке.

Комната девочки похожа на Зал славы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если с физической подготовкой проблем не было, то вот с финансовой возникли трудности. Такое путешествие удовольствие не дешевое, сама поездка вместе с экипировкой на двоих может обойтись до 200 тысяч рублей. Сначала нашлись спонсоры, которые пообещали родителям профинансировать поездку, но тут не срослось. Зато выручили друзья и родственники. Буквально за четыре дня папа и дочь уже собрали рюкзаки и полетели покорять вершины.

- Сама возможность этой поездки для нас оказалась чудом. Юра с Каролиной собирались покорять Эльбрус, и эта идея не была для нас реальной. Перед Новым годом я покупала календарь и взяла для Каролины один с изображением крыски, в комплекте с ним шел еще один календарь, только с фотографией гор. Я принесла, повесила его на шкаф перед кроватью Каролины. И вот, мечта сбылась, - вспоминает Елена Черных.

На высоте тысячи метров уральская школьница поставила три Мировых рекорда. Фото: предоставлено Еленой Черных.

В горах дружная команда в лице папы и дочки провели десять дней. Сначала поднимались по тысячи метров вверх, затем спускались. Больше нельзя, иначе накроет горная болезнь.

- Другие горы, по сравнению с Эльбрусом, показались мне маленькими. Он был огромным и виден издалека. Я сразу подумала, что будет тяжело, но все равно решила это сделать. Ставить рекорд после того, как ты поднимался два часа в гору, это очень сложно. Я выполнила столько повторений, сколько делаю тут на земле. Я гордилась собой, - делится впечатлениями Каролина. – У нас были сложности с акклиматизацией. Иногда меня тошнило, болела голова, но через пару дней все прошло. С погодой нам тоже не повезло в последний день. При подъеме стоял такой туман, был ветер. Ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки, все белым-бело. Пришлось несколько часов идти на ощупь.

Поднимать гирю в горах было гораздо сложнее, чем в зале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но не смотря на это, Каролина справилась со всеми сложностями. На днях ее достижения официально зарегистрировали в реестре рекордов «России», а еще три Мировых - в «Интеррекорде». Сегодня девочка приступила к своим привычным тренировкам. Помимо силового спорта девочка занимается большим теннисом. И вот она наконец-то рада, что смогла снова вернуться на корт и взять ракетку в руки. Правда свою шестикилограммовую гирю далеко не убрала, ведь впереди новые победы. В эту субботу спортсменка примет участие в мультитурнире «Золотой Тигр», где планирует установить два рекорда и победить в двух дисциплинах.