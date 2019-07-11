Теперь на Эльбрус: на Урале 11-летняя девочка попала в Книгу рекордов России за прыжок с парашютом

Одиннадцатилетняя жительница Екатеринбурга попала в Книгу Рекордов России за прыжок с парашютом, как самая юная экстремалка. В конце июня Каролина Черных прыгала в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысяч метров. Тогда ей еще было 10 полных лет. Для девочки это не первая победа в жизни, Каролина уже титулованная спортсменка в большом теннисе, имеет кучу наград и медалей в беговых марафонах, а также силовых видах спорта. «Комсомолка» пообщалась с Каролиной и узнала, как живет маленькая рекордсменка.

Каролина занимается теннисом два года.Фото: Галина Соловьева

«ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В ТЕННИСЕ – ВАШ РЕБЕНОК НУЖЕН ТОЛЬКО ВАМ»

Мы приехали в Теннисную академию, чтобы встретиться с Каролиной. На входе нас встречает папа девочки Юрий.

- Пойдемте на корт, - говорит он. – Там сейчас Каролина спаррингуется.

На корте играют две девочки, она из них Каролина - маленькая, худенькая, с ракеткой больше нее, другая – видимо постарше. Наша героиня хоть и кажется хрупкой, но по площадке двигается быстро, уверенно отбивая мячи. За тренировкой наблюдают мама и папа.

Юрий и Елена всегда сами тренируют дочь.Фото: Галина Соловьева

- Самое главное правило в теннисе – ваш ребенок нужен только вам. Поэтому мы оба плотно этим увлеклись. Сейчас у нас мама тренирует, а я общей занимаюсь физической подготовкой. Привлекаем иногда тренеров, а все остальное сами дорабатываем, - рассказывает папа девочки Юрий Черных.

Семья Черных многодетная, Каролина для них седьмой ребенок. Юрия сейчас работает тренером в Теннисной академии, в прошлом военный, когда-то занимался борьбой. А вот мама Елена, хрупкая молодая женщина, бывшая балерина. Раньше тоже занималась карьерой и выступала в Екатеринбурге в составе творческого коллектива.

Заканчивая тренировку, Каролина жмет руку партнерше по игре и идет собирать мячи, а также затирать корт.

- Устала, - спрашиваю я.

- Немного. Но я быстро восстанавливаюсь, - улыбаясь, отвечает Каролина.

После тренировки нужно поблагодарить напарника.Фото: Галина Соловьева

Каролина начала заниматься большим теннисом два года назад. За это время она получила второй взрослый разряд, а год назад завоевала титул «Первой ракетки России». Девочка говорит, что в теннис попала случайно. В районе, где живет семья, открылась секция, и они решили отдать ребенка туда.

- Когда первый раз взяла ракетку, было очень непривычно, потому что нужно контролировать не только руку, но и ракетку. Сначала я не чувствовала своих ударов, потом начала добавлять силу, - вспоминает школьница.

«НА СОРЕВНОВАНИЯХ МНЕ ПЕРЕРЕЗАЛИ СТРУНЫ НА РАКЕТКЕ»

Сейчас девочка круглый год на соревнованиях, ездит в разные города страны. Там же и заводит друзей. Правда в женском теннисе, говорит Каролина, дружить довольно сложно.

- В Ханты-Мансийске мне сломали ракетку. Кто-то из девочек перерезал мне струны. Я увидела это, когда уже вышла на корт. Мне даже пришлось покинуть соревнования, - делится юная спортсменка.

- Это родительские амбиции вмешиваются в детские отношения и происходит вот это все, - добавляет папа.

После тренировки на корте Каролина идет не в раздевалку, а в тренажерный зал. Параллельно с теннисом она еще занимается пауэрлифтингом. В свои 11-ть у нее уже есть второй разряд в жиме штанги лежа и становой тяге.

Девочка имеет 2-ой взрослый разряд в жиме штанги лежа.Фото: Галина Соловьева

«В НЕБЕ МОЖНО ПОТРОГАТЬ ПТИЧЕК»

Недавно у девочки был день рождения. В качестве подарка Каролина попросила родителей осуществить её мечту. Она давно хотела прыгнуть с парашюта. За месяц до праздника Юрий и Елена осуществили мечту ребенка. 19 июня Каролина прыгнула с высоты 2,5 тысячи метров в тандеме с инструктором.

- Вокруг было так красиво, можно было птичек потрогать, - смеется Каролина. – Когда приземлилась, ноги были такими тяжелыми, как будто гири навесили.

Благодаря своему первому прыжку екатеринбурженка попала в Книгу Рекордов России. Теперь девочка планирует взять высоту 4 тысячи метров, но такие прыжки осуществляются в Санкт- Петербурге.

ИДЕМ НА ЭЛЬБРУС

Каролина вместе с папой готовится к новому рекорду – семья Черных хотят покорить Эльбрус.

- Этот проект нам интересен до 13 лет, чтобы побить мировой рекорд. Есть американский мальчик Джордан Ромеро, у него было восхождение на Эверест в 15 лет, - рассказывает мама Елена.

Каролина давно мечтала о прыжке с парашютом.Фото: Галина Соловьева

Сейчас Каролина и Юрий усердно тренируются: бегают по лесу рядом с домом, закаляются. Покорение Эльбруса удовольствие не дешевое, поэтому семья ищет спонсоров, чтобы реализовать свою идею.

Что же, а мы в свою очередь пожелаем им удачи и будем держать кулачки за наших уральцев.