Огненный жим: екатеринбургская школьница поставила рекорд с горящей штангой

Папа все время подстраховывал дочку. Фото: предоставлено Еленой Черных

12-летняя мультиспортсменка из Екатеринбурга Каролина Черных в очередной раз доказала, что она - огонь: в прямом и переносном смысле. Накануне школьница установила новый мировой рекорд. Девочка за одну минуту сумела поднять тридцатикилограммовую штангу 25 раз. Но самое сложное в этом «трюке» было то, что гриф спортивного инвентаря был полностью объят огнем.

- У Каролины давние теплые отношения с огнем. В 4 года она была на празднике Ивана Купалы, где пускала кораблик по речке, а взрослые в это время прыгали через костер, дочь тогда сильно впечатлилась этим. Затем в 8 лет ее старший брат увлекался файер-шоу, где показывал трюк с пламенем. А недавно в Национальной ассоциации пауэрлифтинга она увидела, как там проводят жим огненной штанги в 100 килограмм. Мужчины по очереди передают ее друг другу. Она смотрела на это шоу, открыв рот, но попробовать ей не удалось, - рассказывает мама Каролины Елена Черных.

Поднять штангу в сто килограммов Каролина конечно еще не может, а вот в тридцать килограммов – легко. Школьница предложила родителям также попробовать. Но о рекорде речи не было, спортсменка только хотела проверить себя огнем. Подготовка велась серьезная: помогали брат и папа.

- Папа сделал специальный настил из железа, были специальные шнуры в пропитке, которые не горят. Безопасность обеспечили на высоте. Даже на Каролине была надета специальная маска для сварки, чтобы не обжечь лицо. Папа у нее спросил, «Ты не испугаешься?», а она ему отвечает: «Папа ты смеешься? Я на гвоздях стояла, с парашютом прыгала, на Эльбрус поднималась, думаешь огня испугаюсь?», - продолжает Елена Черных.

Каролина за одну минуту 25 раз подняла тридцатикилограммовую штангу. Фото: предоставлено Еленой Черных

Все прошло удачно, хоть и с огоньком. Все время папа подстраховывал дочь, а мама стояла рядом и тоже переживала. Родители девочки говорят, что рекорд ставить не планировали, но на всякий случай снимали все на видео. А когда пересматривали съемку подумали, что это должен увидеть весь мир. Подали заявку в Реестр Рекордов России и Interrecord.

Напомним, осенью у 12-летней Каролины Черных сбылась еще одна мечта – она покорила Эльбрус. На разных вершинах девочка установила три силовых рекорда. Помимо силового спорта школьница занимается большим теннисом, а также разрабатывает свою коллекцию спортивной одежды и ведет страничку в Instagram.

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