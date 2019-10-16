«Вы нам не нужны, вы слишком талантливые»: школьницу из Екатеринбурга выгнали из конкурса красоты

Школьницу из Екатеринбурга исключили из конкурса красоты для девочек «Маленькая Мисс Великая Русь». Об этом «Комсомольской правды» рассказала мама 11-летней Каролины Черных Елена. По словам женщины, недавно им позвонили организаторы и предложили поучаствовать.

- Чтобы участвовать в этом конкурсе, необходимо было внести членский взнос в размере 15 тысяч рублей. Нам предложили пройти кастинг бесплатно. Мы подумали, что это будет отличная возможность для Каролины поучиться чему-то новому. Она обрадовалась и ждала, когда начнутся первые занятия, - поделилась Елена.

Фото: Елена Черных

Каролина начала заниматься вместе с другими участницами: на кастинге отобрал еще 13 девочек. Детей учили петь, актерскому мастерству, правильной и конечно же дефиле. Каролина очень старалась и хотела победить. Родители уже заказали шить костюмы на выступление, два платья обошлись семье в 10 тысяч рублей.

Но после недели тренировок организаторы позвонили маме Елене и сказали, что ее дочь больше не участница конкурса «Маленькая Мисс Великая Русь».

- Мне сказали, что вы нам не нужны, вы слишком талантливые, - не сдерживая слез делится Елена. – Наша Каролина очень старалась, из кожи вон лезла, приходя на занятия после спортивных тренировок. Неужели это нормально сказать: «Извините, покиньте нас, потому мамы маленьких детей, смотря на Каролину, испытывают комплекс неполноценности».

Родители Каролины Светлана и Юрий уже потратили деньги на наряды дочери.Фото: Галина Соловьева

Каролина Черных умница и красавица, в свои 11 лет она уже несколько раз попадала в Книгу Рекордов. Девочка несколько лет занимается большим теннисом и паурлифтингом, имеет кучу наград и грамот. Недавно девочку приглашали в программу к Максиму Галкину.

Каролина серьезно занимается большим теннисом.Фото: Галина Соловьева

Мы попытались связаться с организаторами. Елена Белоусова, одна из основательниц конкурса «Маленькая Мисс Великая Русь», по словам Елены Черных сама приглашала их для участия. На наш звонок женщина ответила отказом в комментарии.

- Я сейчас очень занята на «Неделе моды». У меня нет времени комментировать это, да и желания тоже. Разговаривайте с нашим юристом, - сказала в разговоре Елена Белоусова.

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