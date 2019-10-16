2019-10-16T12:49:14+03:00
Общество

«Вы нам не нужны, вы слишком талантливые»: школьницу из Екатеринбурга выгнали из конкурса красоты

11-летнюю Каролину Черных пригласили сами организаторы, но через неделю занятий попросили уйти
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Каролине уже начали шить костюмы. Фото: Елена ЧерныхКаролине уже начали шить костюмы. Фото: Елена Черных
Изменить размер текста:

Школьницу из Екатеринбурга исключили из конкурса красоты для девочек «Маленькая Мисс Великая Русь». Об этом «Комсомольской правды» рассказала мама 11-летней Каролины Черных Елена. По словам женщины, недавно им позвонили организаторы и предложили поучаствовать.

- Чтобы участвовать в этом конкурсе, необходимо было внести членский взнос в размере 15 тысяч рублей. Нам предложили пройти кастинг бесплатно. Мы подумали, что это будет отличная возможность для Каролины поучиться чему-то новому. Она обрадовалась и ждала, когда начнутся первые занятия, - поделилась Елена.

Фото: Елена Черных

Фото: Елена Черных

Каролина начала заниматься вместе с другими участницами: на кастинге отобрал еще 13 девочек. Детей учили петь, актерскому мастерству, правильной и конечно же дефиле. Каролина очень старалась и хотела победить. Родители уже заказали шить костюмы на выступление, два платья обошлись семье в 10 тысяч рублей.

Но после недели тренировок организаторы позвонили маме Елене и сказали, что ее дочь больше не участница конкурса «Маленькая Мисс Великая Русь».

- Мне сказали, что вы нам не нужны, вы слишком талантливые, - не сдерживая слез делится Елена. – Наша Каролина очень старалась, из кожи вон лезла, приходя на занятия после спортивных тренировок. Неужели это нормально сказать: «Извините, покиньте нас, потому мамы маленьких детей, смотря на Каролину, испытывают комплекс неполноценности».

Родители Каролины Светлана и Юрий уже потратили деньги на наряды дочери. Фото: Галина Соловьева

Родители Каролины Светлана и Юрий уже потратили деньги на наряды дочери.Фото: Галина Соловьева

Каролина Черных умница и красавица, в свои 11 лет она уже несколько раз попадала в Книгу Рекордов. Девочка несколько лет занимается большим теннисом и паурлифтингом, имеет кучу наград и грамот. Недавно девочку приглашали в программу к Максиму Галкину.

Каролина серьезно занимается большим теннисом. Фото: Галина Соловьева

Каролина серьезно занимается большим теннисом.Фото: Галина Соловьева

Мы попытались связаться с организаторами. Елена Белоусова, одна из основательниц конкурса «Маленькая Мисс Великая Русь», по словам Елены Черных сама приглашала их для участия. На наш звонок женщина ответила отказом в комментарии.

- Я сейчас очень занята на «Неделе моды». У меня нет времени комментировать это, да и желания тоже. Разговаривайте с нашим юристом, - сказала в разговоре Елена Белоусова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы должны были показывать дефиле, а пришлось лечь на лавку»: 11-летняя силачка из Екатеринбурга установила рекорды на передаче у Максима Галкина

Каролина Черных хотела показать свою коллекцию одежды, но в день съемок режиссер решил поменять номер (подробнее).

«Взрослые били локтями по голове и вырывали стаканы с водой»: на Урале 11-летняя школьница попала в Книгу рекордов России после забега «Европа-Азия»

Каролина Черных преодолела полумарафонскую дистанцию и стала самой юной и быстрой (подробнее).

Теперь на Эльбрус: на Урале 11-летняя девочка попала в Книгу рекордов России за прыжок с парашютом

В конце июня Каролина Черных прыгала в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысяч метров. Тогда ей еще было 10 полных лет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Судмедэксперт о "пьяном мальчике": 0,51 промилле для ребенка - это столовая ложка водки
Эдуард Туманов прокомментировал Николаю Варсегову трагический случай в Кировской области. 6-летнего мальчика насмерть сбил полицейский. Спустя 4 месяца в крови ребенка нашли алкоголь
Объявлены номинанты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году
Стали известны кандидаты в лауреаты международного культурного фестиваля «Русский Рим» в 2019 году. Церемония награждения традиционно пройдет 8 ноября в легендарном Палаццо Поли в зале Данте
Новости 24
«Откроет городу второе дыхание»: ВИЗ-Правобережный станет новым деловым центром Екатеринбурга
«Ваша парковка может стоить кому-то жизни»: в одном из переулков Уралмаша запретили остановку
Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD с функцией верхнего залива воды WaterWayPro
После убийства девушки в Екатеринбурге пропала красивая студентка
«Вышел утром погулять – и пропал»: под Екатеринбургом третьи сутки ищут мужчину в очках-хамелеонах
О планах на будущий год: территорию Ural Music Night расширят от стадиона «Екатеринбург Арена» до УПИ
«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге цветной бульвар
«Планов громадье»: Мэр Екатеринбурга поделился планами по ремонту дорог в 2020 году
Ударил ножом и бросил головой вниз: убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку
На дорогах Екатеринбурга появится новая разметка
Между уральскими поселками починили дорогу только после вмешательства прокуратуры
Глава Екатеринбурга рассказал о судьбе философской фразы на крыше Приборостроительного завода
Школьники Екатеринбурга впервые отдохнут в загородных лагерях осенью
Врач-беженец отсудил у свердловского Минздарава миллион рублей за работу в поселке
«Теперь надо проводить в микрорайонах»: глава Екатеринбурга рассказал о судьбе опросов
В Екатеринбурге проходит международная выставка «Дорога-2019»
Секрет упругих «дынек»: главная красавица Росгвардии рассказала, как сделать красивую грудь
Какой будет новая развязка у «Калины» в Екатеринбурге: подробности
Взяли золото и бронзу: два школьника из Нижнего Тагила отправятся на первенство России по дзюдо
Семье из Екатеринбурга, которая крала элитные иномарки, дали 21 год тюрьмы на троих
В Кольцово открывают прямой рейс до Алма-Аты
Пострадали трое: в центре Екатеринбурга жестко столкнулись две иномарки
В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня завоют сирены
Теперь не надо ездить в город: в уральском поселке открыли аптеку
Тушили на четырех машинах: в Нижнем Тагиле сгорели садовый домик и баня
Уральский госпиталь Тетюхина спасут от банкротства