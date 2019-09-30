«Мы должны были показывать дефиле, а пришлось лечь на лавку»: 11-летняя силачка из Екатеринбурга установила рекорды на передаче у Максима Галкина

11-летняя жительница Екатеринбурга Каролина Черных установила очередной национальный рекорд. И ни где-нибудь, а на телепрограмме «Лучше всех» у Максима Галкина. На съемках передачи уральская школьница поднимала 20-ти килограммовую штангу лежа на скамейке и делала становую тягу со штангой весом самой спортсменки. Как рассказали родители рекордсменки, Каролина планировала показывать совсем другой номер.

- Для нас это было полной неожиданностью. Во-первых, нам позвонили вечером в пятницу и предложили прилететь в воскресенье. С собой сказали взять все: ракетку, костюмы (Каролина занимается большим теннисом и пауэрлифтингом - Прим.ред.). На репетиции режиссер побеседовал с Каролиной и предложил показать силовые, а не дефиле костюмов, как договаривались. Пришлось в срочном порядке искать оборудование, - рассказывает мама Каролины Елена Черных.

Фото: представлено Еленой Черных

За несколько часов нашли оборудование, решили, что Каролина будет ставить рекорд. На съемки передачи пригласили представителя Национальной Ассоциации Пауэрлифтига, который должен был зафиксировать результаты. Сама школьница признается, что она сильно переживала и была физически не готова, но пришлось собраться и выступить.

Главное - вовремя Екатеринбург 12.07.19 00:00 00:00

В итоге уральская силачка выступила на программе, дала интервью Максиму Галкину и еще взяла у ведущего автограф. Его она поставила в рамке рядом с другими своими медалями. Как рассказала мама девочки Елена, программа с участием Каролины выйдет в эфир Первого канала уже в октябре. Пока семья не раскрывает секрет, какой рекорд поставила дочка.

- Я переживала, потому что обычно со мной рядом папа. Он всегда подает мне штангу, страхует, -делится впечатлениями Каролина. – Он потом специально прилетел ко мне следующим рейсом и привез мне необходимую форму.

Автограф Максима Галкина теперь стоит в комнате у Каролины вместе с другими наградами. Фото: представлено Еленой Черных

Кстати, сейчас Каролина вместе с папой Юрием активно готовится покорить Эльбрус. Взойти на вершину чита Черных планируют в следующем году.

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