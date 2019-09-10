2019-09-10T17:31:40+03:00
Общество

«Взрослые били локтями по голове и вырывали стаканы с водой»: на Урале 11-летняя школьница попала в Книгу рекордов России после забега «Европа-Азия»

Каролина Черных преодолела полумарафонскую дистанцию и стала самой юной и быстрой
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Елена ЧерныхФото: Елена Черных
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11-летняя жительница Екатеринбурга попала в Книгу рекордов России как самая юная и быстрая участница забега «Европа-Азия». Каролина Черных преодолела дистанцию в 21 километр за 01:58. А также заняла первое место среди бегунов до 15 лет. По словам родителей школьницы, подготовка к полумарафону заняла три месяца. Тренировки были каждый день. Вместе с дочкой бежал и папа, но его она обогнала и показала лучшее время.

- Она знает, что её рекорд значим и для мирового бега, но нет средств, чтобы подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Для неё рекорд - преодоление себя, расширение границ собственных возможностей и представлений о себе, как о спортсмене, - рассказывает мама Каролины Елена Черных.

Фото: Елена Черных

Фото: Елена Черных

Хоть девочка и подготовилась, но дистанция оказалось трудной для ребенка. Бежать среди двух тысяч взрослых не так просто, когда ты небольшого роста. Несколько раз Каролину ударяли локтем по голове. Но папа старался оберегать ее от других людей.

- Один раз на неё упал бегун и выбил стакан с водой из рук на пункте питания. Ей пришлось бежать ещё пять километров, - продолжает родительница рекордсменки. - Каролина сказала, что это не ее предел. На финише она ускорилась и оторвалась от соперников и от папы, финишировала одна.

Отметим, для Каролины Черных это не первая вершина, которую она достигла. В начале лета девочка прыгала в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысяч метров. Тогда ей еще было 10 полных лет. Девочка тогда попала в Книгу рекордов России, как самая юная экстремалка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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