2020-05-03T16:06:36+03:00
Общество

«Поспорила с папой, что сделаю это»: школьница из Екатеринбурга побила Мировой рекорд, простояв полчаса на голове

Каролина Черных за месяц в самоизоляции поставила 12 Мировых рекордов и 2 Национальных
Юлия СТАЛИНА
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Каролина Черных за месяц поставила 12 мировых и два национальных рекордов. Фото: предоставлено героем публикации.Каролина Черных за месяц поставила 12 мировых и два национальных рекордов. Фото: предоставлено героем публикации.
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Уникальная школьница из Екатеринбурга снова побила Мировой рекорд. 11-летняя Каролина Черных весь месяц достигала все новые вершины в силовом спорте: то она толкала автомобиль, то поднимала покрышки, то тягала гирю стоя на гвоздях. Победы фиксировали на специальном сайте, где регистрируются все Мировые и Национальные рекорды.

Главный тренер Каролины - это ее папа Юрий. Фото: предоставлено героем публикации.

Главный тренер Каролины - это ее папа Юрий. Фото: предоставлено героем публикации.

Недавно Каролина взяла новую вершину – «Отжимание с упором сзади с дополнительным весом 45 килограммов». Дальше школьница взялась за 20-ти килограммовую штангу, от груди девочка отжала ее 50 раз. И это всего за одну минуту.

- Папа предложил мне установить такой рекорд, выжав штангу весом 20 кг, а это чуть больше половины моего веса, за 1 минуту максимальное количество раз. Конечно же, я согласилась и поспорила с ним, что сделаю жим штанги не меньше 50 раз. А папа сказал мне, что это достойный результат, который можно будет считать рекордом, - делится Каролина.

Каролине Черных всего одиннадцать лет. Со спортом она дружит с самого детства. Ее главный тренер – это папа Юрий, он мастер спорта по армлифтингу; мама Лена – оператор и группа поддержки. Когда Каролине было пять, родители отдали ее в большой теннис. Через четыре года девочка стала Первой ракеткой России среди детей. А вот силовым экстримом юная спортсменка увлеклась три года назад.

Эту грамоту Каролине дали за то, что девушка поставила больше всего рекордов за месяц. Фото: предоставлено героем публикации.

Эту грамоту Каролине дали за то, что девушка поставила больше всего рекордов за месяц. Фото: предоставлено героем публикации.

За плечами десятки рекордов. Только за апрель Каролина поставила 20 Мировых и 2 Национальных и за это тоже получила грамоту. Самым последним был рекорд России по стоянию на голове. Причем мультиспортсменка побила свое же достижение. Сначала простояла 6 минут 2 секунды, а затем улучшила результат до 22 минут 2 секунд.

Школьница стоит на голове по полчаса. Фото: предоставлено героем публикации.

Школьница стоит на голове по полчаса. Фото: предоставлено героем публикации.

- Я и предположить не могла, что самоизоляция станет для меня самым продуктивным периодом моей жизни и принесет столько позитивных эмоций. Ведь рекорды — это не только труд и испытания, это еще и радость свершений и открытий, - рассказывает Каролина о своих достижениях.

Школьница не собирается на этом останавливаться. Каролина готовится побить еще один рекорд к 9 мая и посвятить его Дню Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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