«Я не могла позволить себе сдаться»: екатеринбургская школьница час простояла на гвоздях, чтобы почтить память ветеранов войны

Одиннадцатилетняя школьница из Екатеринбурга поставила Мировой рекорд в честь 75-летия Великой Победы. Каролина Черных простояла на гвоздях 1 час и 17 минут. Все это время спортсменка слушала военные песни и смотрела фильмы.

Идея поставить такой рекорд пришла в голову самой школьнице. Каролина захотела сделать что-нибудь мужественное и таким образом почтить память ветеранов и поблагодарить их за мирные годы.

- Стояние на гвоздях требует мужества, и я подумала, что это достойный рекорд в память о моих прадедах и прапрадедах, которые геройски воевали на фронтах Второй Мировой войны. Одна минута за каждый год мирной жизни после такого жестокого и кровавого события, где жертвами стали более 40 миллионов человек, - комментирует школьница.

Каролина Черных простояла на гвоздях 1 час и 17 минут. Фото: предоставлено героем публикации.

Каролина Черных из многодетной семьи. С самого детства девочка увлекается спортом: бегает, играет в большой теннис и занимается силовым экстримом. Тренировать себя доверяет только папе Юрию, а мама Елена для дочери самая главная группа поддержки.

В свои одиннадцать екатеринбурженка имеет десятки наград и медалей: Каролина «Первая ракетка России» среди детей, а также рекордсменка в силовом спорте. Только за месяц в самоизоляции школьница поставила 18 Мировых и 2 национальных рекордов. Последний 19-й для нее дался тяжело. Стоя на гвоздях спортсменка смотрела фильм «В бой идут одни старики», а потом спела песню «День победы».

- С 45 минуты мне хотелось сойти с гвоздей , но я не могла позволить себе сдаться. Собрав волю, я терпела, стараясь осмыслить те жертвы, на которые пошли наши предки, чтобы я могла расти здоровой и счастливой. Так время дошло до 75 минут. Я выполнила данное себе слово, и для меня рекорд состоялся, - радостно заключила рекордсменка.

Все достижения Каролины официально регистрируются в Международном агентстве Мировых и Национальных рекордов INTERRECORD. Скоро школьница поставит еще один 9 мая, но уже не силовой, а творческий. Девочка поучаствует в марафоне «Песня Победы» и споет вместе со всей страной в онлайн режиме. Это будет самое длинное исполнение песни «День Победы» .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница из Екатеринбурга побила Мировой рекорд, простояв полчаса на голове

Каролина Черных за месяц в самоизоляции поставила 18 Мировых рекордов и 2 Национальных (подробнее).

«Выдает по два рекорда в день»: на Урале 11-летняя школьница во время самоизоляции стоит с гирей на гвоздях и толкает автомобиль

Каролина Черных весит всего 37 килограммов, но может поднимать в несколько раз больше своего веса (подробнее).

«Вы нам не нужны, вы слишком талантливые»: школьницу из Екатеринбурга выгнали из конкурса красоты

11-летнюю Каролину Черных пригласили сами организаторы, но через неделю занятий попросили уйти (подробнее).

«Мы должны были показывать дефиле, а пришлось лечь на лавку»: 11-летняя силачка из Екатеринбурга установила рекорды на передаче у Максима Галкина

Каролина Черных хотела показать свою коллекцию одежды, но в день съемок режиссер решил поменять номер (подробнее).

«Взрослые били локтями по голове и вырывали стаканы с водой»: на Урале 11-летняя школьница попала в Книгу рекордов России после забега «Европа-Азия»

Каролина Черных преодолела полумарафонскую дистанцию и стала самой юной и быстрой (подробнее).

Теперь на Эльбрус: на Урале 11-летняя девочка попала в Книгу рекордов России за прыжок с парашютом

В конце июня Каролина Черных прыгала в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысяч метров. Тогда ей еще было 10 полных лет (подробнее).