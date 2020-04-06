«Выдает по два рекорда в день»: на Урале 11-летняя школьница во время самоизоляции стоит с гирей на гвоздях и толкает автомобиль

Пока все остальные школьники радуются незапланированным каникулам из-за карантина, 11-летняя екатеринбурженка зря времени не теряет. Вместо игр в приставку или просмотра мультфильмов Каролина Черных тягает тяжеленые покрышки и даже автомобиль. За время недельной самоизоляции девочка поставила семь рекордов. срединах есть российские и мировые.

Девочка занимается спортом с самого детства. Фото: предоставлено Еленой Черных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771191" frameborder="0"></iframe> 11-летняя школьница поставила семь рекордом России, пока сидела на самоизоляции.Видео: семья Черных

Каролина седьмой и младший ребенок в многодетной семье Черных. Родители девочки Елена и Юрий подбадривает дочку и помогают ставить рекорды. Папа, например, главный тренер и наставник силачки, а мама оператор и группа поддержки.

- Первый рекорд, который Каролина поставила, это кистевая тяга. Она подняла восьмикилограммовую гирю 354 раза. Второй рекорд самый сложный. Нужно было поднимать гирю стоя на гвоздях. Но наша девочка справилась с задачей. Простояла пять минут и подняла гирю 170 раз. Так она поставила мировой рекорд по силе и выносливости, - с гордостью рассказывает Елена Черных, мама рекордсменки.

Вместо инвентаря семейный автомобиль. Фото: предоставлено Еленой Черных.

Если тягать гири и штанги для школьницы привычное дело. Ведь у девушки за плечами уже 29 рекордов по силовому экстриму в разных номинациях. Хотя глядя на хрупкую малышку весом в 37 килограммов, даже не подумаешь, что она на такое способна. В прошлом году Каролина начала использовать инвентарь потяжелее. В ход пошел семейный автомобиль и покрышка.

- Выбором, между буксировкой автомобиля и переворачиванием грузовой шины, я не мучилась — попросила родителей снять на видео сразу два рекорда в один день. Папа попытался меня отговорить, но я убедила его, что справлюсь. Буксировка автомобиля потребовала от меня концентрации, взрыва и некоторых усилий. Я протащила машину 13,5 метров, пока она не застряла в грязи. В процессе я поняла, что тонна для меня не предел. Зато переворачивание покрышки весом 70 килограммов оказалось непростой, нудной, тяжелой работой, требующей технических навыков, силы и терпения. Но я узнала, что примерно за 20 минут я могу перевернуть 10,5 тонн груза, - признается сама Каролина.

Юрий и Елена всегда сами тренируют дочь.Фото: Галина Соловьева

Родители Каролины уверенны, что это совершенно не опасно для их ребенка. Ведь спортом девочка занимается почти с пеленок. Она вынослива и здорова. К тому же, ставить рекорды ее личное желание.

- Каролину на рекорды с подвигла привычка получать спортивный адреналин, она просидела тренируясь в домашних условиях три дня и заявила, что нужно попробовать свои силы в марафоне Рекордов. Такого она не делала никогда и на практике это оказалось очень тяжело, поскольку Каролина всегда работает на максимум, не любит повторяться, (т.е. сбивать один и тот же рекорд) все рекорды разные, а главное нет времени на восстановление. На третий день было тяжело, но к четвёртому дню открылось второе дыхание и Каролина стала выдавать по два рекорда в день, - объясняет Елена Черных.

Пока девочка сидит на самоизоляции дома и ставит рекорды. В планах у Каролины осуществить большую мечту – покорить вместе с папой Эверест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вы нам не нужны, вы слишком талантливые»: школьницу из Екатеринбурга выгнали из конкурса красоты

11-летнюю Каролину Черных пригласили сами организаторы, но через неделю занятий попросили уйти (подробнее).

«Мы должны были показывать дефиле, а пришлось лечь на лавку»: 11-летняя силачка из Екатеринбурга установила рекорды на передаче у Максима Галкина

Каролина Черных хотела показать свою коллекцию одежды, но в день съемок режиссер решил поменять номер (подробнее).

«Взрослые били локтями по голове и вырывали стаканы с водой»: на Урале 11-летняя школьница попала в Книгу рекордов России после забега «Европа-Азия»

Каролина Черных преодолела полумарафонскую дистанцию и стала самой юной и быстрой (подробнее).

Теперь на Эльбрус: на Урале 11-летняя девочка попала в Книгу рекордов России за прыжок с парашютом

В конце июня Каролина Черных прыгала в тандеме с инструктором с высоты 2,5 тысяч метров. Тогда ей еще было 10 полных лет (подробнее).