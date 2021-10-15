Фото: предоставлено родителями Каролины Черных

13-летняя школьница из Екатеринбурга Каролина Черных, которую иначе как «девочка-рекорд» не назовешь, не перестает удивлять своими достижениями, на этот раз подростку вручили золотой сертификат Зала Славы Interrrecord. Если объяснять простыми словами, то Каролина является единственным в мире ребенком, который сумел установить рекорд по Золотым рекордам, на ее счету наибольшее количество новых планок за неделю, месяц, год. Кроме того, ее имя 10 раз внесено в зал славы ассоциации Interrrecord, ни у кого в мире среди детей нет таких достижений.

- Каролина – уникальный ребенок. По моему мнению, наиболее важными достижениями дочери является то, что она прыгнула с парашютом в 10 лет, через год покорила ультрамарафон и преодолела 227 километров, а еще попала в книгу рекордов Гиннеса, подняв на своих волосах 56.6 килограммов, - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама супер-девочки.

Фото: предоставлено родителями Каролины Черных

Говоря о дальнейших планах юной свердловчанки, мама заявляет, что не предполагает, какие еще рекорды сможет побить ее дочь и захочет ли она продолжать. Вполне возможно, что Каролина сосредоточит все свои усилия на других целях.

Кроме постановки рекордов, у Каролины есть еще одно увлекательное занятие – это профессиональный спорт, девочка с детства занималась теннисом и даже успела стать первой ракеткой страны в своей возрастной категории. Кстати, свои тренировки она доверяет только папе. И практически все ее свершения были осуществлены благодаря родителям.

А вот с этого года в ее жизнь пришел еще и гольф, занятия с клюшкой Каролина начала осваивать в феврале в академии Екатеринбурга и уже выиграла несколько крупных турниров, что откроет ей дорогу в состав региональной сборной.

Фото: предоставлено родителями Каролины Черных

Также Каролина Черных известна далеко за пределами Свердловской области, что позволило ей принять участие в шоу «Дети-вундеркинды» на федеральном канале.

Многие узнали об уникальной школьнице в мае прошлого года. Тогда она сумела больше часа простоять на гвоздях, посвятив мировой рекорд 75-летию Великой победы. Идея поставить такой рекорд пришла в голову самой Каролине. Она захотела сделать что-нибудь мужественное и таким образом почтить память ветеранов и поблагодарить их за мирные годы.

Фото: предоставлено родителями Каролины Черных

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Михаил ЧУЛОШНИКОВ, спортивный врач, глава екатеринбургского Центра спортивной медицины:

- Для девочки ее возраста такие нагрузки вредны. Силовые виды спорта рекомендованы детям от 15 лет, ведь до этого возраста у них еще не до конца сформирован скелет. Ранние занятия приводят к раннему закрытию зон роста. У ребенка в дальнейшем могут возникнуть серьезные проблемы, например заболевания опорно-двигательного аппарата, поражение суставов, повреждение межпозвоночных дисков, артрозы и артриты.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Синдром отличника»

Елена РЯПЛОВА, семейный психолог:

- У детей, стремящихся проявить себя лучше других, часто возникает «синдром отличника». Если ничего не предпринять, то проблема вскроется во взрослом возрасте - неудовлетворенность собственной жизнью и депрессия. Важно, чтобы родители и тренеры помогали ребенку, который стремится быть успешным, воспринимать поражения как необходимые для развития этапы. Нужно, с одной стороны, позволять выражать эмоции из-за поражения, с другой - вдохновлять на следующие результаты, ведь этот опыт пойдет ему только в плюс. У таких детей всегда присутствуют повышенные ожидания от самих себя. Чтобы это не приводило к срыву или неврозу, нужно их поддерживать. Необходимо, чтобы у ребенка был спектр разных интересов и ребенок не зацикливался на чем-то одном. Так он будет чувствовать себя принятым и любимым в любом случае.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«В Европе силовые рекорды - насилие над ребенком»

Влад КОПЫЛОВ, генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD:

- Как фиксируется рекорд? Сначала от родителей поступает заявка на рекорд. Затем мы проверяем, где подобный рекорд уже был поставлен. Новые рекорды предварительно изучаем, и, если он опасен для здоровья, можем отклонить заявку. Многие россияне пытаются попасть в Книгу рекордов Гиннесса в категории «Больше всего отжиманий в 12 лет». Подобные заявки не принимаются, потому что по европейским законам это считается насилием над ребенком. В России же такие рекорды регистрируют.