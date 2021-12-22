Под стать достижениям: в Екатеринбурге юной рекордсменке по достижению рекордов вручили самый большой кубок в мире

Фото: пресс-служба Сима-Ленд

Каролине Черных из Екатеринбурга всего 13 лет, однако ее списку рекордов может позавидовать любой взрослый. Девочка ставит один рекорд за другим, занимаясь гольфом, большим теннисом и силовыми видами спорта, а ее имя 10 раз внесено в зал славы ассоциации Interrecord. Ни у кого в мире среди детей нет таких достижений.

Завершить этот год Каролине удалось еще одним символичным рекордом: на сцене офиса Сима-Ленд ей вручили самый большой в мире кубок – его высота составляет 172.5 сантиметра, то есть награда по размеру напоминает среднестатистического человека.

Фото: пресс-служба Сима-Ленд

- Вы знаете, это не самый обычный кубок, на него нанесли множество записей достижений Каролины, есть даже копии сертификатов, которые присуждаются за получение золотых рекордов, кстати, на счету Каролины их целых восемь, - гордо рассказывает «КП-Екатеринбург» мама рекордсменки.

Как вспоминает сама Каролина, первый рекорд она поставила, прыгнув с парашютом в тандеме в 10 лет. Тогда родители девочки впервые задумались о том, что ее рекорды можно регистрировать, и вот теперь это вылилось в 200 мировых и национальных рекордов.

- Кстати, на площадку Сима-Ленда мы попали случайно. Изначально мы планировали провести церемонию в теннисном клубе, однако позже президент федерации гольфа по Свердловской области Ксения Симановская предложила провести награждение именно в главном офисе. Мы очень благодарны за это, так как нам еще и предоставили профессионального фотографа и оператора, - добавила мама Каролины.

Фото: пресс-служба Сима-Ленд

Во время награждения выяснилась еще одна необычная деталь. Оказывается, Каролина Черных не только талантливая рекордсменка, она еще и начинающий дизайнер одежды. Она уже разработала две коллекции спортивной одежды для тенниса.

- Впервые Каролина заявила о желании разрабатывать собственные вещи три года назад, она рисовала эскизы и мечтала шить одежду для людей, а не для кукол. Когда у нас появилась финансовая возможность, мы дали ей зеленый свет, и тут наша дочь заявила: это будет бархат и кружево, мы просто упали, - смеется мама юной силачки.

Фото: пресс-служба Сима-Ленд

Многочисленные кубки и медали давно не удивляют эту необычную семью, награды занимают отдельную комнату в их квартире, и как признается Каролина, ставить их попросту некуда, для этих целей планируется приобретение еще одного шкафа.

О дальнейших планах мама девочки говорит осторожно, постепенно постановка рекордов уходит на второй план, уступая место занятиями профессиональным спортом. Каролина всерьез занимается гольфом, и совсем недавно она начала задумываться об олимпийской медали.