Родители девушки считают, что Алексей должен понести наказание. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге состоялось предварительное заседание по делу нефролога Алексея Спирина. Врача обвиняют в смерти медсестры Ольги Скляровой. По версии следствия, вечером 20 августа девушка выпала с 25 этажа дома в Краснолесье. По случаю Дня города коллеги встретились в гостях у общих друзей.

Но в какой-то момент уединились и вышли из квартиры. Силовики пришли к выводу, что Алексей случайно вытолкнул Ольгу с переходной лоджии, когда девушка попросила помочь сесть на перила.

- Изначально обвиняемый мужчина отрицал свою причастность к нахождению на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Однако в ходе следственных мероприятий, в частности просмотра записей с камер видеонаблюдения, было установлено, что он там присутствовал. После того как ему были предъявлены изобличающие доказательства. Он признал факт нахождения на месте происшествия и пояснил, что именно происходило. Смерть девушки наступила в результате неосторожных действий обвиняемого.

По словам родственников, муж Ольги ждал ее возвращения в Германию. Фото: читатель «КП»

Предварительное слушанье прошло в закрытом режиме. Как стало известно «КП-Екатеринбург», на нем присутствовала мать погибшей и Алексей Спирин со своим адвокатом.

- Как его не винить, если он там был?! Все равно какая-то вина его там есть. Если бы его там не было – она бы жива была. Наказание для него? Непринципиально, на усмотрение суда. Перед судом он раскаивался, а до этого ничего не было. В уголовном порядке будем подавать [гражданский иск]. Сумма небольшая – миллион рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец Ольги Скляровой.

Нефрологу предъявлены обвинение по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Алексею Спирину грозит до двух лет лишения свободы.

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