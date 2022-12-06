Девушка умерла до приезда скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге скончалась 20-летняя сотрудница алкомаркета Елена Т., трагедия развернулась в многоэтажке на улице Бажова. По данным «КП-Екатеринбург», вечером 4 ноября, около 21:00, к девушке в гости пришел 21-летний приятель. Пара познакомилась на работе в октябре этого года и периодически встречалась в квартире Елены.

После очередного полового акта девушка пошла в ванную комнату, но уже там стала терять сознание.

- Из показаний любовника следует, что Лене резко стало плохо после секса. Он вызвал скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть девушки, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

В Следственном комитете подтвердили факт смерти девушки.

- Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту смерти девушки проводится процессуальная проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации связаться с парнем, который последним видел Елену, не удалось.

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