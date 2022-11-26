Полиция еще не возбудила уголовное дело. Фото: УГИБДД по Свердловской области/ страница Кристины Акст в «Одноклассниках»

Стали известны новые детали трагической аварии, унесшей жизнь 22-летней Кристины Акст из Белоярского. Вечером 18 ноября девушка веселилась в компании друзей. Ее вместе с подругами посадили на снегокаты и ледянку, а после привязали к «девятке». Следом ехал второй автомобиль – «двенадцатая».

В какой-то момент Кристина не удержалась на проселочной дороге и выпала на проезжую часть. А ехавшая сзади машина наехала на красавицу. Девушку попытались довезти в больницу, но было слишком поздно. В ту же ночь стало ясно, что водитель «девятки» был пьян.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Ваз 2109 дважды привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 12. 7 КоАП РФ за управление транспортным средством не имея права управления ТС, на месте ДТП инспекторы ДПС провели освидетельствование, опьянения установлено - 0,259 мг/л, - сообщали ранее в УГИБДД по Свердловской области.

Снегокат, на котором ехала Кристина. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Спустя неделю уголовное дело по-прежнему не возбуждено. Как оказалось, у водителя «двенадцатой» также не оказалось прав.

- Второй водитель по имени Николай был трезв. Однако был лишен водительского удостоверения в мае этого года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя и других запрещенных веществ. Сотрудниками следственного подразделения полиции Заречного назначена биологическая, криминалистическая и судебно-медицинская экспертиза, по итогам которых представители ГИБДД примут обоснованное процессуальное решение, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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