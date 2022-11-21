22-летняя Кристина отдыхала в компании друзей. Фото: соцсети/УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция Заречного продолжает выяснять обстоятельства смертельной аварии, унесшей жизнь жительницы Белоярского. В ночь на 19 ноября погибла 22-летняя Кристина.

Красавица отдыхала в компании друзей, вместе с двумя подругами ее посадили на снегокаты и ледянку. Троицу привязали к «девятке» и начали катать по проселочной дороге. По предварительной версии, Кристина не удержалась на снегокате и упала. Девушка оказалась под колесами «двенадцатой», которая ехала следом.

- Компания молодых людей отмечала праздник. Два брата и три девушки, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая погибшей. - В нетрезвом состоянии сочли за забаву привязать детские снегокаты к автомобилю, за рулем которого был молодой человек одной из девушек. В конечном итоге, девушка, не справившись с управлением снегоката, выпала на проезжую часть, где на нее совершил наезд второй автомобиль.

В соцсетях объявили сбор помощи семье Кристины. Фото: соцсети

Друзья пытались доставить Кристину в местную больницу, но красавица скончалась по дороге. А водителю «девятки» грозит лишение прав за пьяную езду.

- На месте ДТП инспекторы ДПС провели освидетельствование, опьянения установлено - 0,259 мг/л, - отмечают в УГИБДД по Свердловской области.

В социальных сетях объявили сбор средств для семьи Кристины. Родственники девушки отказались комментировать случившееся.