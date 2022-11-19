На Урале 22-летняя девушка скончалась после падения с прицепленного к машине снегоката

К машине были прилеплены два снегоката и ледянка Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале встреча компании молодых людей закончилась трагедией. 22-летняя девушка упала со снегоката, прицепленного лентой к ВАЗ 2109 прямо под колеса двигавшегося сзади ВАЗ 2112. Инцидент произошел 18 ноября около 23 часов 50 минут на третьем километре полевой автодороги в Белоярском районе.

- После наезда водитель ВАЗ 2109 положил девушку в салон своего автомобиля и самостоятельно повез ее в Белоярскую ЦРБ. В ходе транспортировки девушка скончалась, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Также так отметили, что к машине были прицеплены два снегоката и ледянка. На одном из снегокатов и ледянке ехали подруги погибшей девушки. Она находилась на снегокате, который был прицеплен последним.

За рулем автомобиля, к которому прицепили снегокаты и ледянку, находился 24-летний молодой человек. По данным ГИБДД, он дважды привлекался к ответственности за управление без прав. В этот раз он оказался еще и пьян – медосвидетельствование показало 0,259 мг/л.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сейчас полицейские опрашивают возможных участников инцидента, ведется дознание.

В ГИБДД в очередной раз предупреждают об опасности подобных развлечений и возможных трагических последствий, как в этом случае. Также водителям напоминают, что нетрезвое вождение также может стать причиной серьезных происшествий, травмирования и гибели людей.

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