На свердловской трассе в массовом ДТП погиб 20-летний водитель Lada

Грузовой автомобиль не смог быстро остановиться Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 43 километре федеральной трассы Екатеринбург-Тюмень утром, 16 ноября, произошло массовое смертельное ДТП.

Девушка на Kia ехала со стороны Белоярского в сторону Екатеринбурга, когда ее машину занесло на встречную полосу, где ехал Камаз. После столкновения с легковушкой, грузовик отбросило на Lada, двигающуюся по встречной полосе.

- Водитель Камаз пояснил, что водитель легкового автомобиля неожиданно выехал на встречную полосу, при этом сам он предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Груженный грузовой автомобиль не смог быстро остановиться, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП погиб 20-летний парень, находившийся за рулем отечественной легковушки. Кроме того, в Белоярскую ЦРБ с травмами попали два пассажира иномарки. Водители Камаза и Kia не пострадали.

По данным ГИБДД, 20-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки, имеет стаж всего один год. При этом она 48 раз привлекалась к административной ответственности.

Водитель Камаз имеет стаж вождения 11 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался пять раз.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На месте аварии из-за ликвидации последствий ДТП организовано реверсивное движение. Кроме того, планируется краткосрочное ограничение движения на то время, когда автомобили, вылетевшие с проезжей части, будут доставать с придорожной полосы.

В Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют водителям перестроиться на зимний стиль вождения: исключить опасные маневры и резкие перестроения, а также внимательнее следить за обстановкой на дороге.