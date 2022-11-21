Ольга погибла за неделю до своего 26-летия. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге будут судить врача-нефролога Алексея Спирина. Ему предъявлено обвинение по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Информация об этом появилась в картотеке Верх-Исетского суда.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», специалиста обвиняют в падении с 25-этажа Ольги Скляровой. Вечером 20 августа, когда мегаполис отмечал День города, медсестра и врач отдыхали в компании общих друзей на улице Чкалова, Ольга и Алексей вышли на переходную лоджию, где девушка захотела сесть на перила. По версии следствия, Спирин не рассчитал силы и случайно столкнул девушку. Ольга погибла на месте.

- Сыщики установили личность погибшей - местной жительницы 1996 года рождения, круг ее ближайшего общения, - рассказали в УМВД. - С места происшествия была изъята видеозапись и иные имеющие для выяснения всех обстоятельств случившегося объекты.

Ольга на отдыхе в Турции. Фото: читатель «КП»

В Следственном комитете заявили, что изначально Алексей отрицал свою причастность к смерти знакомой. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

- Уголовное дело, о котором идет речь, находилось в производстве следственного отдела СК по Верх-Исетскому району. Изначально обвиняемый мужчина отрицал свою причастность к нахождению на месте происшествия. Однако в ходе следственных мероприятий, в частности просмотра записей с камер видеонаблюдения было установлено, что он там присутствовал. После того как ему были предъявлены изобличающие доказательства. Он признал факт нахождения на месте происшествия и пояснил, что именно происходило. Смерть девушки наступила в результате неосторожных действий обвиняемого. По итогу расследования ему было предъявлено обвинение по соответствующей статье. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП-Екатеринбург» в СУ СКР по Свердловской области.

По словам родственников, незадолго до смерти Ольга вернулась в Екатеринбург из Германии, где остался ее муж Владислав.

- Они поженились в 2019 году, - объяснила «КП-Екатеринбург» золовка Ольги. – Влад очень хотел, чтобы они жили и работали в Германии. Но Оля очень скучала по семье, которая осталась в Асбесте. В итоге она уехала на полгода. Брат очень ждал ее, готовил документы для того, чтобы устроить Олю на работу. Но не дождался. Он был уверен, что с ней ничего не случится. Я очень любила Олю, она была замечательным человеком. Знаю ли я Спирина? Нет. Видела один раз в общей компании. Насколько мне известно, то он не сожалеет о случившемся. Поэтому наша семья так взбунтовалась.

Фото: читатель «КП»

На момент публикации связаться с Алексеем Спириным или его адвокатом не удалось. Мы готовы опубликовать их версию случившегося.

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