Александр заставлял девушку пить кровь и резать кожу. Фото: соцсети

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга постановили принудительно доставить на заседание 27-летнего Александр Нечипуренко. Бывшего сотрудника аэропорта Кольцово обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С 2015 по 2017 года парень сожительствовал с дизайнером Екатериной Новоселовой. За время совместной жизни Александр учил девушку пить кровь, резать кожу скальпелем и ставил ей капельницы с глюкозой. Все это было частью «вербовки в ФСБ».

А когда девушка угодила в больницу с проломленной головой, уговорил ее мать переписать на себя квартиру. Говорил, что на откуп от силовиков, которые решили устранить Катю за проваленную вербовку. После этого Александр два года жил в квартире один, а свою девушку заставил сменить имя на Ульяну Соколовскую. В конце этого лета полиция завершила расследование уголовного дела. Нечипуренко грозит до 10 лет заключения.

Вот только за три месяца Александр так ни разу не появился в суде. Каждый раз адвокаты предоставляют справки о больничном. Очередное заседание должно было состоятся 6 декабря. Но и в этот раз лже-чекист не пришел. Ранее сообщалось, что у Нечипуренко тяжелые последствия после коронавируса. А его защита попросила временно приостановить судебное следствие из-за невозможности Александра участвовать в процессах.

- Вчера врач выдал ему [Нечипуренко] заключение о серьезнейшем заболевании. У него второго числа был приступ, он вызывал скорую. Новый больничный с 6 по 13 декабря, - объяснил адвокат подсудимого. – Человек болеет. При его болезни и нетрудоспособности, считаю, что мы можем решить вопрос о приостановлении рассмотрения дела без Нечипуренко.

Бывшая девушка Александра Нечипуренко была три дня без сознания, когда ее избили в мае 2017 года. Фото: предоставлено Ульяной Соколовской

Подобное заявление не стало неожиданным для представителя потерпевшей. Адвокат Елена Трофименко приобщила к материалам дела копию жалобы в областную прокуратуру.

- Прокуратура Верх-Исетского района никак не реагирует на неявку подсудимого, фактически способствует срыву судебных заседаний. И жалоба в минздрав Свердловской области, чтобы министерство проверило, как выдаются справки о недееспособности для Нечипуренко. При совершении мошенничества он никакими заболеваниям не обладал. Прошу изменить Нечипуренко меру пресечения на содержание под стражей (арест), - сказала Елена Трофименко.

Отправлять под стражу предполагаемого мошенника суд пока отказался, но на следующее заседание Александра Нечипуренко должны будут доставить судебные приставы.