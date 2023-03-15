В Свердловскую область вернулись многодетные отцы со службы в зоне СВО

Демобилизация длится несколько месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные многодетные отцы из Свердловской области, которые проходили службу в зоне спецоперации на Украине, начали возвращаться на родину. По словам уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, демобилизация отцов троих и четверых детей продолжается уже несколько месяцев.

- У нас в области проблем с демобилизацией многодетных отцов нет, - подтвердила «КП-Екатеринбург» свердловский омбудсмен.

Она уточнила, что на данный момент практические все военнослужащие, у которых имеется более двоих детей, вернулись из зоны СВО.

Изначально, когда была объявлена частичная мобилизация, в Свердловской области отсрочку от службы получали отцы четверых и более детей. Однако позднее от службы стали освобождать семьи, где трое детей и один из них обучается в институте.

Кроме того, Татьяна Мерзлякова изначально добивалась того, чтобы глав семейств, в которых трое детей не отправляли на службу. Еще свердловский омбудсмен договаривалась с комиссариатами, чтобы два члена одной семьи, например, отец и старший сын, не попадали под мобилизацию.