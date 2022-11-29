В Екатеринбурге ищут хозяев кота, спасенного из страшного пожара в доме на улице Чайковского

Объявление об этом появилось на подъезде многоэтажки. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге местные жители разыскивают хозяев кота, которого спасли из страшного пожара, который произошел на улице Чайковского, 12. Объявление об этом появилось на подъезде многоэтажки.

- Во время пожара спасатель вынес из огня котика, положил его на снег и ушел. Мы решили, что не можем его бросить и пока что забрали его к себе. Свозили к ветеринару, теперь ищем его хозяев. По коту видно, что он домашний, - рассказывает «КП-Екатеринбург» жительница дома по имени Анастасия.

Напомним, во время сильного пожара в районе южного автовокзала пострадали три человека, еще две женщины погибли.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

К месту ЧП прибыли 18 пожарных машин. Из дома было эвакуировано около 200 человек.

- Людей с верхних этажей спасали с помощью высотной техники, - объясняли в ГУ МЧС по Свердловской области. – Огнеборцами спасены 33 человека, из них семь детей. Еще 60 эвакуировались самостоятельно.

С утра 29 ноября на месте происшествия идут восстановительные работы. На этажах, начиная с третьего, все стены покрыты черной сажей. Валяется проводка и обломки выломанных дверей. Хозяина квартиры, откуда началось возгорание, увезли в больницу с серьезными ожогами.

- Он один жил. Пил постоянно. Говорят, что пьяный был, вот сигарету не потушил и пошло поехало – пожар случился, - рассказал Альберт, житель дома. – Он пенсионер. Но подрабатывал охранником в супермаркете. Не в зале стоял, а с торца.