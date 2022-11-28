В горящей многоэтажке у автовокзала в Екатеринбурге погибли две женщины

При пожаре удалось эвакуировать 33 человека

В Екатеринбурге вечером, 28 ноября, начался пожар в девятиэтажном доме по адресу Чайковского, 12 в районе Южного автовокзала. Едкий дым в считанные минуты заполнил подъезды дома.

На месте ЧП оперативно выдвинулись несколько нарядов спасателей. Сотрудники МЧС вывели из-за жилого здания 33 человека, включая 7 детей. До этого самостоятельно вышли на улицу 60 жильцов.

В 23:19 пожарные сумели локализовать огонь на площади в 30 квадратных метров, еще через 10 минут они ликвидировали открытое горение. Главные усилия спасатели направили на эвакуацию людей из квартир, где они оказались заблокированы. На месте работают 67 спасателей, привлечено 18 единиц спецтехники.

К сожалению, во время сильного пожара пострадали три человека, две женщины погибли.

В доме загорелась одна из квартир. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

К ситуации подключились специалисты следственного комитета по Ленинскому району Екатеринбурга.

- В настоящее время организован выезд следователя СК на место происшествия для установления всех обстоятельств случившегося. Для определения точных причин гибели граждан будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Для выяснения причин возгорания также будет проведена экспертиза. По итогам процессуальной проверки следователем СК будет принято процессуальное решение, - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Также, по словам главы пресс-службы регионального полицейского главка полковника Валерия Горелых, на месте ЧП работают следственно-оперативная группа ОП №5 под руководством начальника подразделения Евгения Трошина.

- По предварительным данным, погибли две женщины, их точные данные устанавливаются. Один пострадавший - мужчина примерно 50 лет - находится на искусственной вентиляции легких. Полицейские, сотрудники МЧС и следователи СКР отрабатывают различные версии ЧП, в том числе неосторожное обращение с огнем. Из здания эвакуировано порядка 200 человек, - рассказывает полковник Горелых.