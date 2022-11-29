Пожар начался в угловой квартире на третьем этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме №12 на улице Чайковского сегодня, 29 ноября, с утра идут восстановительные работы. На этажах, начиная с третьего, все стены покрыты черной сажей. Валяется проводка и обломки выломанных дверей. Это последствия сильного пожара в квартире на третьем этаже, который случился в понедельник вечером. Во время ЧП погибли два человека. Пострадали трое. Среди них - хозяин сгоревшей квартиры. Как выяснили корреспонденты «КП-Екатеринбург», его зовут Виктором. Ему около 65 лет.

- Он один жил. Пил постоянно. Говорят, что пьяный был, вот сигарету не потушил и пошло поехало – пожар случился, - рассказал Альберт, житель дома. – Он пенсионер. Но подрабатывал охранником в супермаркете. Не в зале стоял, а с торца.

По словам соседей, в этой квартире пожары были не редкость. Но такой сильный - впервые Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как объясняют жильцы, сам дом на Чайковского, 12 когда-то был построен для сотрудников типографии «Уральский рабочий». Поэтому практически все жильцы старшего возраста когда-то работали вместе. У Виктора в типографии работала жена. Но около 20 лет назад она и его уже взрослый сын погибли в аварии.

- Они с Украины были. Лет 20 назад, когда их сын уже закончил 11 класс и поступил в институт, они летом втроем поехали к родственникам погостить. На встречку выехали и попали под Камаз, - рассказывает жительница дома Венера. - Виктор то жив остался – ни царапины. А жена и сын, сидевшие с другой стороны машины, погибли. Так он и вернулся один.

Едкий дым заполнил все девять этажей дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам людей, знающих Виктора, после этого мужчина и начал злоупотреблять алкоголем. В его квартире якобы уже случались пожары, но не такие сильные, как в этот раз.

- Раньше то с ним все нормально было. А когда один остался – все, - рассказывает Венера. – Не один раз его тушили. Мы с председательницей Юлией сколько раз заходили к нему, внушение делали. Бесполезно. Его и сосед попинывал, гонял. А все равно нервы мотал нам. Постоянно дела творил. К нему приходили люди, пьянствовали. Друзья его двери ему выламывали, когда он не открывал.

По предварительной информации, Виктора госпитализировали в больницу.

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