Жильцы пытались эвакуироваться самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером, 28 ноября, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Чайковского, 12. К месту ЧП приехали спасатели, до приезда которых часть жителей эвакуировалась самостоятельно. Из-за задымления две женщины, которые вышли на лестничную клетку погибли. Одна из них была молодая девушка, которая жила на 8 этаже. Весь подъезд был в следах гари и копоти. На стене, у квартиры, где жила погибшая девушка виднеется отпечаток руки.

- Я не ожидала, что в доме начался пожар. Закрылась в квартире и сидела. Тут многие в обморок падали. Паниковали, выбегали в подъезд и надышались дымом. Девочка, которая погибла, она вышла из квартиры с документами и сумкой. Не успела спуститься с восьмого этажа и погибла на лестничной клетке. Она раньше училась в институте. Еще одна погибшая, моя знакомая – Ольга Вилигон. Она за паниковала во время пожара, выбежала из квартиры, не прошла двух метров и упала, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница дома Венера.

Девушка погибла на лестничной клетке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соседи также рассказали о том, какой была погибшая девушка.

- Эта девушка в доме жила давно, больше двух лет. Родители ей купили квартиру. Не знаю, где она работала, но она не так давно закончила институт. У нее хорошая, очень порядочная семья. Звали ее Елена. Она была очень доброй, скромной. Всегда улыбалась и здоровалась с нами, - рассказала «КП-Екатеринбург» соседка погибшей девушки Любовь.

Возгорание произошло на третьем этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящий момент сотрудники СК устанавливают причины гибели женщин. Также пройдут экспертизы, в ходе которых установят точную причину пожара.

Спасатели разбивали окна в подъезде, чтобы уменьшить задымление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В подъезде еще мокрые полы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электрические щиты выгорели полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

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