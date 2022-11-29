По словам соседей, пожары в сгоревшей квартире уже бывали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник в десятом часу вечера на улице Чайковского начался пожар. В девятиэтажном доме загорелась угловая квартира на третьем этаже. К месту ЧП прибыли 18 пожарных машин. Из дома было эвакуировано около 200 человек.

- Людей с верхних этажей спасали с помощью высотной техники, - объясняют в ГУ МЧС по Свердловской области. – Огнеборцами спасены 33 человека, из них 7 детей. Еще 60 эвакуировались самостоятельно.

Во время пожара погибли два человека и еще трое пострадали. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» посмотрели, что происходит в доме на следующее утро после пожара, и к какой версии случившегося склоняются сами жильцы.

Обломки под сгоревшим балконом Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТИПОГРАФИИ

У входа в подъезд нервно курят двое мужчин. Они то и дело бросают взгляд на черный от копоти балкон на третьем этаже. С балкона свисают длинные сосульки – остатки воды, которой заливали пламя пожарные. Теперь вчерашнее ЧП – главная тема для обсуждения среди соседей.

- Витька то умер? – спрашивает один мужчина

- Не знаю, - отвечает ему другой. - Говорят, на скорой увезли, а потом Людка сказала, что в скорой он уже и умер.

Виктором зовут хозяина сгоревшей квартиры. И в официальной сводке от МЧС среди погибших его имени нет.

- Он один жил. Пенсионер. Подрабатывал охранником в супермаркете и пил постоянно, - говорит мужчина, представившийся Сергеем. - Говорят, пьяный был вчера, вот сигарету и не потушил. И началось…

Коридор на третьем этаже почернел от копоти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам дом, как объясняют жители, не обычный. Девятиэтажная высотка была построена в начале 80-х специально для работников типографии «Уральский рабочий». Поэтому почти все жители здесь знакомы друг с другом еще с советских времен. Работали вместе.

- Витька-то сам не из нашей типографии был. Это жена у него там работала, - рассказывает местный житель Альберт. - Но и она, и их сын погибли лет двадцать назад. В автомобильную аварию попали. Так он и остался один.

Жильцы опасались, что из-за пожара у них несколько дней не будет электричества. Но на следующий день после ЧП свет в подъезде был Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВСЕ СТЕНЫ ПОКРЫТЫ САЖЕЙ

Из подъезда то и дело выходят рабочие. Изнутри здания, сквозь разбитые пожарными окна подъезда, доносится стук молотков. Старшая по дому, встреченная нами на лестничной клетке, на попытки заговорить лишь машет руками.

- Некогда сейчас! У нас окон нет, понимаете? Их надо закрыть. Вот морозы ударят, и батареи вообще полопаются, как жить тогда? – бросает она, поднимаясь с рабочими.

Вид на сгоревшую квартиру из подъезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом подъезде пахнет гарью. На первом и втором этаже еще более-менее чисто, а начиная с третьего, где и был пожар, все вокруг покрыто жирной чернотой. Даже когда включается светильник под потолком, реагирующий на движение, все равно кажется, что в подъезде темно. Копоть покрывает каждый сантиметр пространства. О том, как тут было до пожара, говорят лишь круги чистого пространства, оставшиеся под цветочными горшками на подоконниках.

- А ведь мы только ремонт сделали в подъезде, окна поставили. Теперь опять стеклопакет менять надо, - вздыхает местная жительница Венера.

Весь день рабочие закрывали разбитые окна листами фанеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Венера живет в доме больше 30 лет и сейчас помогает восстанавливать подъезд. Она сходила в магазин за пленкой, чтобы можно было ею капитально закрыть самое большое окно в сгоревшей квартире. Это должно защитить батареи от мороза. Венера сохраняет бодрость духа, хотя о произошедшем накануне она рассказывает с большой тревогой в глазах. Периодически Венера заходится сильным кашлем – надышалась дымом.

- Видите, как кашляю до сих пор? И голова болит, - рассказывает Венера. - В половине десятого вечера все произошло. Я лежу, смотрю телевизор, вдруг чувствую, что запах нехороший идет. Подхожу к дверям, открываю их, а из подъезда дымок идет…

В подъезде до сих пор пахнет гарью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дом на Чайковского, 12 – коридорного типа. Условно его можно разделить на два крыла, соединенных лестничной клеткой. Каждый этаж это два длинных коридора, ведущих в разные стороны. В конце каждого коридора застекленная дверь на общий балкон. Это не пожарный выход. Местные называют балконы «местом для курения».

- Я побежала открывать общую балконную дверь, чтобы проветрить, и стала стучаться в двери к соседям: «Девочки у нас пожар», - вспоминает Венера. - А у нас же в коридоре общая дверь, ведущая на лестничную клетку и к лифту. Я открываю ее, а там… Страшно. Ничего из-за дыма не видно. Я случайно вдохнула и побежала домой. Меня почти сразу вырвало. Упала от слабости – надышалась резко. Ко мне соседки прибежали. Мы все оделись и на балкон вышли в квартиру с той стороны дома, с которой не было огня. Так там и стояли где-то полтора часа. Потом на улицу вышли, когда дым рассеялся.

Начиная с третьего этажа, дым заполнил все коридоры подъезда до самого верха Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ ПЕРВЫЙ ПОЖАР

Коридор на третьем этаже, ведущий к сгоревшей квартире, затоплен. Кто-то накидал досок, чтобы пройти здесь можно было, не замочив ноги. Кроме них лежат непонятно откуда взявшиеся куски стены, будто ее кто-то разломал и раскидал обломки. Дверь в саму сгоревшую квартиру распахнута. И справа от нее, действительно, стена частично разломана под потолком. За нею виднеется обратная стенка шкафа, стоящего внутри квартиры и будто затыкающего пробоину. Можно было бы подумать, что это кто-то пытался попасть в горящую квартиру, чтобы спасти человека. Но пожарные проникли в нее через окно. Местные жители объясняют разруху образом жизни хозяина квартиры.

- К нему постоянно ходили люди пьянствовать, ломали двери, когда он не открывал, - рассказывает Венера о жильце сгоревшей квартиры. – Он нам всем нервы вымотал. Там всякое в квартире бывало. Не один раз его уже тушили, но такого сильного пожара еще не было. Мы с председательницей Юлией сколько раз заходили, внушение ему делали. Бесполезно.

Окна в подъезде были разбиты для вентиляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из коридора видно, как в сгоревшей квартире рабочие закрывают листами фанеры окна. С потолка в коридоре свисает проводка. Из разбитого окна, ведущего на общий балкон, задувает с улицы ветер.

Огонь не пошел дальше одной квартиры. Но черный едкий дым быстро распространился по всему подъезду до самого девятого этажа.

Весь день после пожара жители наводили в подъезде порядок Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы сидели с другом смотрели футбол, когда появился запах гари, - рассказывает Сергей, живущий на восьмом этаже. – Выглянули в общий коридор – там сначала был небольшой дымок, а потом дымить стало так сильно, что уже ничего не было видно. Мы решили, что нужно эвакуироваться, взяли полотенце, приложили к носу. Прошли по задымленному коридору буквально три шага и поняли, что сейчас задохнемся и вернулись в квартиру. Потом уже спасатели пришли с кислородными баллонами. Постучали к нам, сказали, что дверь пока открывать не надо. Они повыбивали окна на лестничной площадке, чтобы вентиляция была. Потом, когда дым ушел, нас вывели.

Рядом с квартирой, в которой живет Сергей, на покрытом сажей полу до сих пор виднеется силуэт от женской куртки. Здесь упала 66-летняя женщина из соседней квартиры. Она погибла. Ее звали Ольгой.

Сергей с другом сначала попытались выйти из дома через задымленный подъезд, но сразу поняли, что дышать в нем невозможно и вернулись ждать помощи в квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нее здоровье было не очень. С палочкой ходила, - вздыхает Венера. - Она наверное паниковала, вышла из квартиры… Двух метров даже не прошла, надышалась и упала. Больше 30 лет в этом доме прожила.

Погибла и 24-летняя девушка, также жившая на восьмом этаже. Она тоже решила попробовать выйти из дома через подъезд и надышалась дыма. Как рассказывают соседи, она взяли с собой паспорт, документы и сумку. Ее нашли в подъезде.

Дверь ведущая на общий балкон Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта девушка в доме жила давно, больше двух лет. Родители ей купили квартиру, - рассказывает соседка погибшей девушки Любовь. - Не знаю, где она работала, но она не так давно закончила институт. У нее хорошая, очень порядочная семья. Звали ее Елена. Она была очень доброй, скромной. Всегда улыбалась и здоровалась с нами.

ПОЖАР МОГ НАЧАТЬСЯ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

В причинах пожара, случившегося на улице Чайковской, теперь разбираются правоохранительные органы. Следственный комитет организовал проверку.

Женская обувь, оставленная на лестнице восьмого этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для определения точных причин гибели граждан будут проведены судебно-медицинские экспертизы, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области. – Для выяснения причин возгорания также будет проведена экспертиза.

В прокуратуре Свердловской области отмечают, что сейчас отрабатываются разные версии случившегося, включая неосторожное обращение с огнем и неисправность электротехнического оборудования.

В подъезде много живых цветов. Они покрылись копотью, как и стены Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Прокуратура района по данному факту организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности ТСЖ «Чайковского 12», осуществляющего управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

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