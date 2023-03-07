Коту Сене уже 8 лет. Фото: предоставила Надежда Пасечная

Рыжий кот Сеня, которого спасли от полуголого блогера из Режа, оказался серьезно болен. Ветеринарные врачи клиники доктора Тебенькова выявили у него сразу два опасных вируса – вирус иммунодефицита кошек (ВИК – вирус иммунодефицита по аналогии с человеческим – Прим. ред.), а также лейкоз. Об этом сообщает благотворительный фонд «ЗООЗащита».

Напомним, рыжего бедолагу зоозащитники и полицейские забрали из квартиры блогера и жителя Режа Николая Черепанова. Впрочем, блогером называть мужчину несколько странно. То, что он творил с несчастным животным, записывая ролики, не поддается никакому описанию. Он использовал усатого в качестве подушки, наматывал на шею, как воротник, обматывал скотчем… И все эти зверства записывал на камеру и выкладывал на YouTube. Как только ролики вышли в массы, люди забили тревогу. А к Николаю 2 марта пришли силовики.

- По факту размещения в Интернете роликов с домашним пушистым питомцем по кличке Сеня сотрудники полиции города Реж проводят проверочные мероприятия. Они устанавливают наличие или отсутствие в них признаков жестокого обращения с животным. До получения итогов разбирательств представители МВД кота изъяли. Они передали его в руки представителю фонда «ЗООЗащиты» из Екатеринбурга для помещения на временную передержку. По итогам начавшихся мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, - говорит глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Инфекция ВИК не передается человеку. Фото: предоставила Надежда Пасечная

Теперь здоровьем кота занимаются специалисты клиники Тебенькова. Сене восемь лет. Ветеринары уже убедились, что за котом ухаживали не должным образом. Помимо того, что у кота стресс, нашлись и травмы.

- У него переломаны ушные раковины. Сеня не истощен, но его шерсть в плохом состоянии. За ней не ухаживали, так как есть колтуны. Но что радует, у Сени хороший аппетит, - рассказывала «КП-Екатеринбург» волонтер фонда Надежда Пасечная. – Кроме того, анализы крови показали ВИК-инфекцию, а также вирусный лейкоз. Это все результат свободного выгула. С таким сочетанием диагнозов коты живут недолго. В настоящий момент Сеню кастрировали по показаниям специалистов.

Чаще всего ВИК-инфекцией коты заражаются через укусы больных животных, а также при половых контактах. Вылечить ВИК невозможно, он поражает иммунную, а также нервную систему. Питомцы, страдающие этим заболеванием, подвержены инфекциям. Однако эта инфекция не опасна для самих владельцев питомцев. В настоящий момент кот Сеня будет пребывать в стационаре до окончания всех обследований. После этого рыжего красавца поместят на передержку к волонтерам.

Котика прежним владельцам уже не отдадут, это гарантируют сами зоозащитники. В полиции сейчас ждут результаты экспертизы. Уже после этого будет понятно, какое наказание ждет нерадивого хозяина Сени Николая.

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