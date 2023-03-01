На Урале полуголый блогер снимает видеоролики, жестоко издеваясь над рыжим котом

Своего кота он сравнивает с Шварцнеггером. Фото: скриншот

Уральцев не на шутку встревожила видеозапись, на которых некий YouTube-блогер издевается над своим питомцем. На них мужчина заставляет несчастного рыжего кота заниматься зарядкой: подтягиваниями, качать пресс. При этом, мужчина жестко хватает животное за шкирку и буквально «вдавливает» в кровать. В описаниях под видео он пишет, что это кот-подушка.

В местном блогере уже признали жителя Режа – Николая Черепанова. Сам он именует себя не иначе, как «Дикий куколд». Почти во всех своих видеороликах он проводит тренировки в одних трусах. Своего кота Сеню он сравнивает с Шварцнеггером. Сам автор подписал в видеоролике, что так он помогает коту стать сильнее физически.

- Он живет с мамой в однушке. Она также часто снимает его на камеру. На записях он издевается над котом. У него есть девушка, которая ему диктует, какой контент снимать. Сам он ходит по городу, снимая видео, - рассказывает его подписчик Валерий.

Своего питомца Николай носит, как воротник и сжимает его лапки. Фото: скриншот

В комментариях под роликами подписчики просят мужчину остановиться и перестать издеваться над котом. Они отмечают, что обязательно пожалуются на него зоозащитникам. Но, похоже, полуголого блоггера это не останавливает. В полиции уверяют, что уже заинтересовались жестоким контентом.

- Информацию о появившихся в сетях видеороликах зарегистрировали сотрудники ОВД, - уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - Полицейские приступили к проверочным мероприятиям. В рамках начавшейся работы будет установлено наличие или отсутствие признаков жестокого обращения с домашним питомцем.

Зоозащитники области уже в курсе о скандальных видеороликах. Они консультируются с юристами по этому поводу и выясняют, как расценивать действия мужчины. Однако, наказать его вряд ли получится. Инспектор областного общественного контроля по защите животных Светлана Седухина подтвердила, что уральцы уже обратились за помощью в поисках Николая Черепанова.

- Безусловно, мы возмущены поведением этого владельца кота, чье поведение является недопустимым. Животное испытывает страдания и стресс от физического, а также психологического давления со стороны человека, - рассказала «КП-Екатеринбург» Светлана Седухина.