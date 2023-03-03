Волонтеры из Екатеринбурга рассказали о состоянии кота, над которым издевался полуголый блогер

Кот Сеня сейчас пребывает в стационаре. Фото: предоставила Надежда Пасечная

В Екатеринбург привезли рыжего кота Сеню, которого мучал владелец на камеру. За судьбой пушистого наблюдали неравнодушные уральцы. Также тревожились жители Режа и зоозащитники - пожалуй, далеко за пределами региона. Дело в том, что хозяин кота Николай Черепанов записывал ролики сомнительного содержания для своего канала «Дикий треш». Название, естественно, соответствует контенту. Например, Черепанов на роликах использовал рыжего красавца Сеню, как свой воротник и подушку. А порой устраивал ему тренировки: заставлял качать «пресс» и попутно прижимал ногой его хвост, сдавливал лапки.

Волонтеры пытались самостоятельно поговорить с хозяевами кота, правда, результата это не принесло. Но изъять его из квартиры мучителя все же получилось. Вечером 2 марта Сеню увезли волонтеры в Екатеринбург.

- Мы проводили визуальный осмотр Сени в стационаре. У него переломаны ушные раковины. Других повреждений пока обнаружено не было. В стационаре он пробудет ближайшие два дня, чтобы мы взяли анализы. Сеня не истощен, но его шерсть в плохом состоянии. За ней не ухаживали, так как есть колтуны и общее ее состояние не смахивает на хорошее, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер фонда «ЗООзащиты» Надежда Пасечная.

В ветеринарном паспорте говорится, что коту восемь лет. Он не был кастрирован. В дальнейшем возвращать прежним владельцам Сеню не будут. Волонтеры будут судиться с хозяевами, которые ненадлежащим образом ухаживали за животинкой.

- Сеня ведет себя с осторожностью, как и все коты, попадающие в новую обстановку. Но он не зашуганный. Скорее всего, он больше пострадал психологически, чем физически, - отметила Надежда. - В Министерство образования области мы также подали жалобу на мать Николая, так как она работает в детском саду и мы всерьез обеспокоены психологическим здоровьем детей. К тому же его мама заявляла, что не считает действия сына издевательскими.

Если вы желаете помочь волонтерам с содержанием кота Сени, то вы можете обратиться к волонтерам фонда «ЗООзащита» в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале полуголый блогер снимает видеоролики, жестоко издеваясь над рыжим котом. Мужчина хватает несчастное животное за шкуру и ложится на него как на подушку. (Подробнее)

Рыжего кота, над которым жестоко издевался полуголый блогер из Режа, забрали зоозащитники. Кота по кличке Сеня удалось забрать из дома только со второго раза. (Подробнее)