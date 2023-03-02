Рыжего кота, над которым жестоко издевался полуголый блогер из Режа, забрали зоозащитники

Кота изъяли со второго раза. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По сети стремительно расходятся ролики, на которых полуголый блогер издевается над своим рыжим котом. Мужчина в самом расцвете сил заставляет рыжего кота «качать» пресс, использует его в виде подушки и воротника. При этом он сравнивает своего питомца со Шварценеггером.

Пользователи соцсетей сильно взволновались за судьбу рыжего кота Сени и начали бить тревогу. Оказалось, что полуголого блогера зовут Николай Черепанов. Родом он из города Режа в Свердловской области. Николай, когда почуял неладное, сразу все скандальные видео со своего YouTube-канала подчистил. Но зоозащитники твердо вознамерились спасти несчастное животное и наведались в дом к мучителю.

- Два местных волонтера приходили вчера в дом к Николаю, но его не застали. Дверь открыла его мама, она разговаривала с ними с порога. Волонтеры стали с ней общаться, но вместо этого в свой адрес услышали лишь грубость. Женщина вела себя агрессивно, уверяла, что у кота все хорошо и они кормят его колбасой. Кота она хватала и прижимала к себе, на повышенных тонах говорила, что его не отдаст никому, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер фонда «ЗооЗащита» Надежда Пасечная.

Живодерский контент Николай уже удалил. Фото: скриншот видео

Как удалось выяснить волонтерам, мама Николая работает преподавателем музыки в детском саду «Вишенки». Зоозащитники обратятся в Министерство образования области, чтобы они также подключились к проблеме.

- Мама также говорила, что ее сын – спортсмен, качается. И кот также вместе с ним занимается спортом, пресс качает. Она говорила, что Николая уже гнобят всюду и он теперь вынужден прятаться. В общем, семья уверена, что все происходящее – нормально. Но даже внешний вид кота и его запуганность говорят об обратном, - продолжает Надежда.

2 марта, волонтер из Режа Марина Кузьминых смогла добиться своего. Она второй раз пришла в дом к Николаю.

- Кота нам удалось изъять. Мы забрали его и посадили в переноску. Теперь идем в отдел полиции, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Марина Кузьминых.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о том, что кота отдадут волонтерам.

- Представители МВД посетили квартиру хозяина. В итоге кот, ставший уже популярным не только в Свердловской области, был изъят и доставлен в местное отделение полиции. Домашнее животное будет передано в руки зоозащитников, которые поместят пушистика на временную передержку. Разбирательство продолжится, по итогам которого участковые примут обоснованное процессуальное решение, - сообщил полковник Горелых.

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