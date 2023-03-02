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Общество2 марта 2023 9:28

Рыжего кота, над которым жестоко издевался полуголый блогер из Режа, забрали зоозащитники

Кота по кличке Сеня удалось забрать из дома только со второго раза
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Кота изъяли со второго раза. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Кота изъяли со второго раза. Фото: предоставлено Валерием Горелых

По сети стремительно расходятся ролики, на которых полуголый блогер издевается над своим рыжим котом. Мужчина в самом расцвете сил заставляет рыжего кота «качать» пресс, использует его в виде подушки и воротника. При этом он сравнивает своего питомца со Шварценеггером.

Пользователи соцсетей сильно взволновались за судьбу рыжего кота Сени и начали бить тревогу. Оказалось, что полуголого блогера зовут Николай Черепанов. Родом он из города Режа в Свердловской области. Николай, когда почуял неладное, сразу все скандальные видео со своего YouTube-канала подчистил. Но зоозащитники твердо вознамерились спасти несчастное животное и наведались в дом к мучителю.

- Два местных волонтера приходили вчера в дом к Николаю, но его не застали. Дверь открыла его мама, она разговаривала с ними с порога. Волонтеры стали с ней общаться, но вместо этого в свой адрес услышали лишь грубость. Женщина вела себя агрессивно, уверяла, что у кота все хорошо и они кормят его колбасой. Кота она хватала и прижимала к себе, на повышенных тонах говорила, что его не отдаст никому, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер фонда «ЗооЗащита» Надежда Пасечная.

Живодерский контент Николай уже удалил. Фото: скриншот видео

Живодерский контент Николай уже удалил. Фото: скриншот видео

Как удалось выяснить волонтерам, мама Николая работает преподавателем музыки в детском саду «Вишенки». Зоозащитники обратятся в Министерство образования области, чтобы они также подключились к проблеме.

- Мама также говорила, что ее сын – спортсмен, качается. И кот также вместе с ним занимается спортом, пресс качает. Она говорила, что Николая уже гнобят всюду и он теперь вынужден прятаться. В общем, семья уверена, что все происходящее – нормально. Но даже внешний вид кота и его запуганность говорят об обратном, - продолжает Надежда.

2 марта, волонтер из Режа Марина Кузьминых смогла добиться своего. Она второй раз пришла в дом к Николаю.

- Кота нам удалось изъять. Мы забрали его и посадили в переноску. Теперь идем в отдел полиции, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Марина Кузьминых.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал о том, что кота отдадут волонтерам.

- Представители МВД посетили квартиру хозяина. В итоге кот, ставший уже популярным не только в Свердловской области, был изъят и доставлен в местное отделение полиции. Домашнее животное будет передано в руки зоозащитников, которые поместят пушистика на временную передержку. Разбирательство продолжится, по итогам которого участковые примут обоснованное процессуальное решение, - сообщил полковник Горелых.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ