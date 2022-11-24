Свой первый велосипед Анна и Анатолий Вощиковы сделали для сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий и Анна Вощиковы – инженеры из Каменска-Уральского. Они запатентовали «задний мост» для обычного велосипеда, который в два счета сделает его удобным для детей с ограниченными возможностями здоровья. Цена такой разработки значительно ниже, чем у ее зарубежных аналогов. В этом году, семья Вощиковых и их «Особый велосипед» был признан лучшим в федеральном конкурсе «Лучший социальный проект года».

ОЧЕНЬ ЖДАЛИ СЫНА

- Нас в Каменске-Уральском и за его пределами все давно знают. Даже мужу на работе коллеги говорят: «Толян, ты молодец!», - смеется Анна. – Работаем мы каждый в своей мастерской. Я шью кожаные спинки и крепления, а в мастерской у мужа собираем всю конструкцию.

Анна раньше работала преподавателем в политехникуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2003 году Анна и Анатолий Вощиковы в первый раз стали родителями. У них появился сын – Леонид.

- Мы очень ждали сына, но родовая травма повлияла на его здоровье. Леониду поставили диагноз - детский церебральный паралич. Он не мог ходить. Когда ему исполнилось пять, мы стали задумываться с мужем о том, что с этим надо что-то делать. В соцсетях увидели, что есть трехколесный велосипед для детей с ДЦП. Взяли кредит в 20 тысяч и заказали велосипед заграницей, - рассказывает Анна Вощикова.

Супруги Вощиковы получили патент в 2013 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Велосипед стал для семьи спасением. Но Леонид быстро из него вырос. К тому же он был громоздкий, не входил в лифт. И родителям приходилось тащить его на девятый этаж по лестнице.

- Так мы включили смекалку и стали думать, как можно сделать самостоятельно подобную конструкцию. И в течение года изобрели свою конструкцию «задний мост», который универсален и крепится на любой велосипед вместо заднего колеса, - говорит Анна. - Детали для него приходилось варить в разных цехах, так как у нас не было станков. Первые пять лет мы делали наши велосипеды для семей с детками с ОВЗ абсолютно бесплатно - примерно по семь штук в год. В 2013 году решили начать бизнес.

Анна и Анатолий раньше работали в одной мастерской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2013 году супруги Вощиковы получили патент на свое изобретение «задний мост». Так и появилась их компания «В-Хэлпер». О них стали узнавать родители особенных детей за пределами Свердловской области – от Сахалина до Калининграда. На первые гранты Анна и Анатолий начали расширять свое производство, открывать мастерские. Теперь семье дали новый грант из Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства на 499,6 тысяч рублей. На эти деньги Анна и Анатолий купят компьютер, швейную и шлифовальную машинку, инструменты, а также плоттер, чтобы вырезать наклейки для великов. Кроме того, «Особый велосипед» получил поддержку предпринимательской инициативы и вошел в число национальных проектов России.

ДЕШЕВЛЕ В 5 РАЗ ЗАРУБЕЖНЫХ

Основная работа Анатолия - плавильщик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конструкция «Особый велосипед» весит около 20 килограммов. Ее можно легко разобрать и изменить ширину между колесами. Подходит такой велосипед не только деткам с ДЦП, но и тем, кто имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, ребятам с аутизмом, синдромом Дауна. Сам эффект от катания на таком велосипеде способствует их социализации, помогает освоиться в движении.

- Мы специально делаем их яркими, красивыми и функциональными. Все ремешки и фиксаторы делаем качественно, так как знаем, какие синяки бывают от той же специальной обуви. Велосипед не должен выглядеть, как средство реабилитации. Это кастомизированный, красивый велик. Ребенок на нем чувствует себя крутым, у него поднимается самооценка, - говорит Анна.

Крепления и спинки делаются из натуральной кожи Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, сколько можно заработать на разработке глава семейства Анатолий пожимает плечами.

- Моя основная работа – плавильщик на заводе. Пытались с Аней заниматься только велосипедами – не выходит. Да и сезон сам очень короткий, он длится с марта по середину июля. Собрать такой велосипед можем за два дня. В разгар сезона – очередь до 10 дней, - уточняет Анатолий Вощиков.

Подобное производство велосипедов с «нуля» есть в Ульяновской области. Их разработки стоят от 100 тысяч рублей. Поэтому, конкурентов у семьи Вощиковых нет. К ним охотно обращаются благотворительные фонды, а также родители особенных детей напрямую.

- Наш «Особый велосипед» доступнее и стоит от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от потребностей ребенка. Он износостойкий, если его правильно хранить. А когда ребенок вырастает из него, то родителям достаточно просто купить новую раму. Цены на те же польские велосипеды – от 250 тысяч. Если учитывать, что с февраля начались проблемы с логистикой и выросли цены, то это не конечная сумма, - отмечает Анна.

Также у семьи есть проект «Особая велокоманда». В этом велоклубе дети с ОВЗ бесплатно катаются на специальных трехколесных байках. В проект приглашают детей и родителей индивидуально, а также подбирают им средство передвижения.

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