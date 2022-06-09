Семья из Каменска-Уральского делает велосипеды для детей с ДЦП

Супруги готовы заменить своей продукцией импортные аналоги, ушедшие с рынка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Супруги Анна и Анатолий Вощиковы из Каменска-Уральского делают велосипеды для детей с ДЦП и другими поражениями опорно-двигательной системы. У них даже есть своя запатентованная технология. Первый особенный велосипед семья сделала 11 лет назад для своего сына, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Раньше были доступны импортные аналоги, которые стоили от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Но иностранные производители ушли с рынка, и мы видим растущий спрос на нашу продукцию, - рассказала Анна Вощикова.

Компания супругов называется «В-Хелпер». Велосипеды дают возможность передвигаться детям, которым трудно ходить и держать равновесие. Они оборудованы специальными спинками, креплениями для ног, ортопедическим рулем. Также у транспорта есть задний мост, который делает его устойчивым. При этом велосипеды делают вручную в двух мастерских.

Сегодня семья Вощиковых поставляет продукцию в 30 городов по всей России. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня семья Вощиковых поставляет продукцию в 30 городов по всей России. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства включил «Особый велосипед» в реестр социальных предпринимателей. Всего в этом списке 82 бизнесмена. Теперь супругам Вощиковым доступны комплексные услуги, профильные консультации, тематическое обучение и гранты.

- Предприниматели Анатолий и Анна Вощиковы – удивительные люди. Особая жизненная ситуация привела их к решению, которое стало делом всей жизни, - рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В 2021 году проект «Особый велосипед» победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».