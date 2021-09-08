Транспортная прокуратура проверит недопуск в самолет ребенка с ДЦП из Екатеринбурга

Женщина пыталась объяснить бортпроводникам, что ее сын не может ни сидеть, ни лежать. Фото: Instagram Марины Шаидуллиной

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку информации о недопуске на борт самолета ребенка с ДЦП из Екатеринбурга. Об этом сообщает само ведомство.

- Инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, - говорится в сообщении.

Проверку организовали по поручению уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого. Если будут основания, то примут меры прокуроского реагирования.

Марину Шаидуллину и ее 10-летнего сына Матвея с ДЦП сняли с рейса 528 из Симферополя «Уральских авиалиний» 6 сентября. Причиной отказа в перевозке стало специальное удерживающее кресло ребенка. Женщина пыталась объяснить бортпроводникам, что ее сын не может ни сидеть, ни лежать. Но ей все равно предложили сдать кресло в багаж.

Шаидуллиной пришлось зайти в самолет с сыном на руках. Она больше трех часов держала его на руках.

«Уральские авиалинии» уже извинились перед екатеринбурженкой. Также они организовали служебную проверку.

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