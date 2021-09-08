В авиакомпании уже принесли извинения и пообещали провести служебную проверку. Фото: Instagram Марины Шаидуллиной

Настоящим кошмаром обернулась попытка вернуться домой в Екатеринбург для Марины Шаидуллиной и ее 10-летнего сына Матвея. 6 сентября маму и ее сына инвалида с ДЦП сняли с рейса 528 из Симферополя. Причина – отказ в перевозке недееспособного ребенка в специальном удерживающем кресле.

При этом при перелете в Крым никаких проблем не возникло.

- «Приоритеты нашей компании - комфорт и безопасность!» - говорит старший бортпроводник Антон, приветствуя пассажиров самолёта. Комфорт?! Видимо не для всех... Несколькими минутами ранее, старший бортпроводник Антон не пустил меня и сына на борт самолёта со специальным позиционным креслом, которое помогает ребёнку с тяжёлой степенью ДЦП комфортно сидеть на неприспособленных для таких людей креслах и стульях, - пишет обескураженная Марина в Instagram.

Женщина несколько раз пыталась объяснить бортпроводникам, что ее сын не может ни сидеть ни лежать. Но все что ей предложили – это сдать кресло в багаж.

- Трудно пробить стену непонимания, человека, работающего по инструкции. «Меня оштрафуют» - попытался оправдаться бортпроводник. Я зашла в самолёт с ребёнком на руках. И больше его не выпускала. Больше трех часов полёта, с десятилетним ребенком на руках, который не может ни стоять, ни сидеть, - добавила Марина Шаидуллина.

Официальный аккаунт «Уральских авиалиний» ответил на пост екатеринбурженки.

- Марина, здравствуйте. Нам искренне жаль, что произошла такая ситуация. По данному факту уже проводится проверка. От лица авиакомпании приносим Вам свои извинения, - говорится в сообщении.

В разговоре с «КП»-Екатеринбург Марина пояснила, что долететь домой на том рейсе ей с сыном все же удалось. Но кресло, которое специально покупали перед поездкой за 90 тысяч, заставили сдавать в багаж.

- Сын у меня может сидеть, но только с поддержкой. А мальчик он активный, поэтому постоянно пытался слезть. Приходилось держать его сбоку. Субсидированные билеты приобретались еще в январе. При покупке было указано, что полетит ребенок-инвалид. На самом деле очень обидно, учитывая, что при перелете в Симферополь никаких проблем не возникло, - пояснила «КП» жительница Екатеринбурга.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацией уже заинтересовались в Уральской транспортной прокуратуре.

- Свердловской транспортной прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, в ходе которой выясняются обстоятельства сведений, опубликованных в средствах массовой информации, о недопуске на борт воздушного судна, выполнявшего авиарейс сообщением «Симферополь-Екатеринбург» авиакомпании «Уральские авиалинии» жительницы Екатеринбурга со специальным креслом для перевозки ее сына с тяжёлым заболеванием. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - говорится в сообщении ведомства.