Свердловский омбудсмен объяснила, почему мобилизованные не получили выплаты вовремя

Выплаты мобилизованным задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, почему мобилизованные из Свердловской области не получили обещанные им выплаты в установленный срок.

По словам Мерзляковой, неполучение федерального довольствия сейчас – главная тема, с которой мобилизованные и их родственники обращаются на горячую линию 8-800-101-91-11. По этому вопросу ведется постоянная работа, сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

- Мы тоже по этой теме работаем, делаем запросы и уже получаем ответы: когда, как и по какой причине не пришли средства. Потому что где-то списки составлены не так, где-то номера карточек не так написаны, много разных причин. Будем надеяться, что эта тема, которая сегодня на нашем жестком контроле, тоже уйдет в прошлое, как другие проблемные темы, - рассказывает Татьяна Мерзлякова.

Татьяна Мерзлякова держит на контроле вопрос с выплатами мобилизованным в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямая горячая линия в Свердловской области открыта 28 сентября. Ее номер 8-800-101-91-11. Почти за два месяца поступило больше 10 500 звонков и больше 1300 сообщений в письменном виде. Ответы отправлены на более 80% вопросов. Сейчас работа оп оставшимся вопросам продолжается.

- Сначала на горячую линию обращались по вопросам мобилизации — в том числе ошибочно мобилизованных. На сегодняшний день приняты решения о возврате отцов, у которые трое детей, и тех, у кого другие какие-то причины были для возврата — заболевания, не соответствующие службе, бронь, которой поначалу у предприятия не было. Мы возвращаем этих ребят, - говорит омбудсмен.

Также аппарат уполномоченного открыл мобильную приемную в зоне проведения специальной военной операции, но там есть сложности со связью. Всего через эту приемную удалось получить 32 обращения.

Ранее о задержках выплат мобилизованным из Свердловской области сообщал депутат Госдумы Максим Иванов. К нему обратились 120 человек.

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