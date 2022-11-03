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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:00

Свердловский депутат госдумы объяснил, почему могут задерживаться выплаты мобилизованным

По его данным, все дело в системе ресурсного обеспечения Минобороны «Алушта»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Выплаты могут задерживаться из-за системы через которую проходят деньги для мобилизованных

Выплаты могут задерживаться из-за системы через которую проходят деньги для мобилизованных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский депутат госдумы Максим Иванов объяснил, почему могут задерживаться выплаты мобилизованным. По его данным, все дело в централизованной системе ресурсного обеспечения Минобороны «Алушта», через которую проходят деньги для военнослужащих.

- В связи с кратным ростом нагрузки система «виснет», - написал депутат в своем telegram-канале. - Плюс, войсковые части не всегда могут оперативно передавать информацию в систему, потому что банально отсутствует доступ к широкополосному интернету.

Он также отметил, что по этому вопросу обратился к председателю Правительства и председателю Координационного совета по обеспечению потребностей армии Михаилу Мишустину с просьбой дать указание решить проблему с задержками выплат.

Напомним, по данным на 1 ноября, единоразовые социальные выплаты семьям мобилизованных в Свердловской области получили четыре тысячи человек.