Свердловский депутат госдумы объяснил, почему могут задерживаться выплаты мобилизованным

Выплаты могут задерживаться из-за системы через которую проходят деньги для мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский депутат госдумы Максим Иванов объяснил, почему могут задерживаться выплаты мобилизованным. По его данным, все дело в централизованной системе ресурсного обеспечения Минобороны «Алушта», через которую проходят деньги для военнослужащих.

- В связи с кратным ростом нагрузки система «виснет», - написал депутат в своем telegram-канале. - Плюс, войсковые части не всегда могут оперативно передавать информацию в систему, потому что банально отсутствует доступ к широкополосному интернету.

Он также отметил, что по этому вопросу обратился к председателю Правительства и председателю Координационного совета по обеспечению потребностей армии Михаилу Мишустину с просьбой дать указание решить проблему с задержками выплат.

Напомним, по данным на 1 ноября, единоразовые социальные выплаты семьям мобилизованных в Свердловской области получили четыре тысячи человек.