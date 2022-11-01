В Свердловской области 4000 человек из семей мобилизованных получили единовременные выплаты

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единоразовые социальные выплаты семьям мобилизованных получили 4 000 человек. Об этом рассказал министр социальной политики в Свердловской области Андрей Злоказов.

Постановление о выплатах было подписано еще 20 октября. Получить выплаты члены семей мобилизованных могут двумя способами. Первый – самый массовый, через реестры от муниципальных образований.

- Постановлением предусмотрено, что представитель семьи участника СВО и каждый ребенок, не достигший 18 лет, получит меру социальной поддержки в размере 20 тысяч рублей. Аналогичная сумма полагается, если ребенок обучается в средней образовательной организации, средне-специальном или в высшем учебном заведении, - заявил Андрей Злоказов. - К нам продолжают поступать реестры представителей семей и детей от муниципальных образований. Мы уже получили первую волну этих списков, на сегодняшний 4 тысячи выплат ушло на карточки получателей

Более 140 социальных учреждений в Свердловской области оказывают различную помощь семьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй механизм – заявительный порядок. Такой способ стал необходимостью, так как некоторые данные о семьях могут быть неизвестны. В этом случае гражданин сам может обратиться с просьбой оказать ему меры социальной поддержки.

- В этом случае, обращаться нужно в территориальное управление социальной политики по месту жительства. Здесь достаточно самого заявления гражданина и удостоверения личности, - уточняет министр.

Кроме того, более 140 социальных учреждений в Свердловской области оказывают различную помощь семьям, члены которых отправились на СВО. Обращения уже имеются.

- Есть у нас обращения по стационарному размещению. Надо сказать, что очень востребовано деятельность центров помощи семьи и детям, идет работа по оказанию психологической помощи там, где возникает такая потребность, - рассказывает Андрей Злоказов.

Еще одной мерой поддержки стало бесплатное питание в школах. Сейчас уже около 900 детей получают завтрак и обед бесплатно. А также порядка 150 семей пользуются услугами продленного дня в дошкольных организациях.