Депутату Госдумы поступают жалобы от семей мобилизованных, не получивших выплаты

Депутат получает жалобы от свердловчан, не получивших выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутату Госдумы Максиму Иванову поступают жалобы от семей мобилизованных из Свердловской области, не получивших выплаты. По его словам, за полтора часа ему направили 126 обращений.

- Звонят из Екатеринбурга. Женщина. С Эльмаша. Два брата мобилизованы. Оба жили в Екатеринбурге, оба были в 32 военном городке, оба теперь служат в одном вместе в зоне СВО. Одному выплатили 195 тысяч рублей, другому не выплатили, - рассказал Максим Иванов в своем telegram-канале.- Пока не могу понять логику выплат и невыплат.

Депутат сообщил, что составит список тех, кто не получил выплату и направит информацию в военно-следственные органы.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ 4 ноября.