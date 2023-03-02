На Урале родителей школьников пугают сообщением о взрывных устройствах, завернутых в купюру

В фейке сказано, что находку обнаружили у школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фейков, которые гуляют по сети, с каждым днем становится все больше. Первую половину недели жителей Свердловской области будоражила новость о людях с ядовитыми духами. В тревожных сообщениях говорилось то о женщине, которая ходит по улице и предлагает понюхать отравленные духи, то о группе лиц, которые делают то же самое. В полиции Свердловской области заверили - все это фейк!

И вот новая «страшилка»: возле школ обнаружены взрывные устройства, завернутые в денежную купюру. Причем речь идет о городе Балабаново Калужской области. Якобы возле одной из школ города жители нашли подозрительное устройство. По словам авторов сообщения, его специально завернули в купюру, чтобы привлечь внимание детей. Вирусное сообщение дошло уже до Первоуральска и Екатеринбурга.

- Эту фотографию вместе с подписью прислали в общий чат нашего многоквартирного дома. Речь идет о Балабаново, область от нас далеко, но подобные вещи могут дойти и до нас, - делится с «КП-Екатеринбург» жительница Первоуральска Дарья.

Скриншот фейкового сообщения из Калужской области. Фото: предоставлено Дарьей

В полиции свердловчан быстро успокоили. Как говорят в органах, ничего подобного на территории региона не зафиксировано.

- Сообщений подобного рода в полицию Свердловской области на момент создания новости не поступало. Тем не менее, рекомендуем жителям Среднего Урала не поддаваться на провокации, и в случае обнаружения подозрительных личностей незамедлительно проинформировать сотрудников полиции территориального ОВД по месту жительства по телефону 102, - сообщил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме того, и в самой Калужской области официально сообщили, что информация о взрывчатках возле школ – фейк. В местной полиции родителей призвали провести беседу с детьми и напомнить, что брать в руки подозрительные предметы может быть опасно.

Это уже третье ложное сообщение, которое активно распространяется в Свердловской области. Одновременно с историей с ядовитыми духами в разных городах, люди стали паниковать из-за слухов об эпидемии холеры. В фейковых сообщениях говорилось, что в воде в отдельных районах обнаружена холерная палочка. В региональном Роспотребнадзоре жителей заверили, что причин для паники нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Смерть наступит через два часа»: фейк о людях с ядовитыми духами стремительно распространяется по Свердловской области (подробнее)