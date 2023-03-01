В Роспотребнадзоре заверили, что усиленно контролируют качество и безопасность водоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Екатеринбурга рассылают фейковые сообщения о заражении воды холерой. Горожан запугивают в мессенджерах и соцсетях от имени безымянного медика, который заявляет, что «смертей будет больше, чем от ковида», и призывает предупредить близких.

- На нас надвигается вспышка холеры! Уже пришли предупредительные документы в больницу, - указано в распространяемом фейковом сообщении.

Фото: официальный telegram-канал Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Что информация о холере в воде не соответствует действительности, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты заверили, что усиленно контролируют качество и безопасность водоснабжения.

- Регулярно отбираются пробы воды на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Отобранные пробы соответствуют гигиеническим требованиям, - рассказали санврачи. - Роспотребнадзором ведется постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения ее возможного распространения на территории России.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы уже долгое время в России не было случаев холеры. Зараженные люди приезжали в РФ из стран, неблагополучных по холере, но инфекции не давали распространиться. По данным ведомства, в 2019-2023 годах случаев завоза холеры не фиксировалось.

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